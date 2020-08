Nocturne: Bir Fark Yaratarak Kazanma Hikayesi

Nocturne, hem Türkiye hem de Orta Doğu'da her geçen gün büyüyen mağaza zinciri, kaliteli kumaşları ve iyi işçiliği sayesinde stiliyle fark yaratmak isteyen kadınlar için vazgeçilmez bir giyim markası oldu. Özellikle hızlı moda markalarının tekdüzeliğine karşı farklılık arayışıyla hareket eden marka, kadınlara alternatif bir stil yaratarak başarıyı yakalıyor. Her geçen gün gelişen Orta Doğu piyasasında da Nocturne kadınının sayısı giderek çoğalırken yurt dışı mağazalarının B2B satışını artırmak üzere Avrupa, Rusya ve Amerika pazarlarında 2020 hedeflerine yönelik her gün yeni adımlar atılıyor. E-ticaret ise yıllık cironun yüzde 20'ye yaklaşan oranıyla mekan ve zaman sınırlamasından bağımsız bir satış kanalı olarak öne çıkıyor.

Nocturne'den sezona hızlı giriş

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in yüzü olduğu İlkbahar/Yaz 2020 kampanyasıyla sezona iddialı bir giriş yapan Nocturne, karantina döneminde yayımladığı reklam filmiyle büyük ses getirerek satışlarında %40'lık bir artış sağladı. İlerleyen dönemlerde yeni mağazalarını hizmete açacağını duyuran Nocturne, elde ettiği başarıyı katlayarak artırmayı amaçlıyor. Son mağazasını Bodrum, Ortakent'te hizmete açarak günün her anında tercih edilebilecek çarpıcı ve sofistike tasarımlarını Ege sahillerine taşıyan marka, gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında hayata geçirmeyi planladığı yeni mağazalarıyla sevilen koleksiyonlarını yakın zamanda çok daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyor.

#WomenOfNow

www.nocturne.com.tr