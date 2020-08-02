SON DAKİKA GELİŞMESİ: Ufuk Bayraktar taciz ve tehdit iddiaları hakkında ilk kez açıklama yaptı! Ufuk Bayraktar: "Sadece kızıma olan..."

Ezel dizisinde Ramiz Dayı'nın geçliğini canlandıran ve Dayı filminin setinde iki çalışana sözlü ve fiziksel şiddet ile taciz iddiaları ile gündeme gelen Ufuk Bayraktar ilk kez açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaların ardından durumu değerlendiren ünlü oyuncu konuya yönelik detayları da aktardı. İşte Ufuk Bayraktar'dan son dakika açıklamalar...
Ufuk Bayraktar, taciz ve tehdit iddialarının ardından son dakika açıklamalarında bulundu. İşte merak edilen o açıklama...
Ufuk Bayraktar da çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bayraktar, şunları söyledi:
Tanımadığı halde benim kızıma el, kol şakası yaptığını gördüğüm kişiyi uyardım. Bu konuda hassas olduğumu, bir daha kesinlikle yapmaması gerektiğini söyledim. O adamın şefi olan hanımefendi de setin ortasında 5 dakika sonra gelip, bana ailemin ve çocuklarımın yanında hakaret etmeye kalktığı için cevap verdim. Babalık duygumdan dolayı sert cevap vermiş olabilirim, beyefendi ile alakalı hiçbir durum yoktur. Sadece kızıma olan aşırı hassasiyetimle alakalı bir durumdur. Saygılarımla, Ufuk Bayraktar...
İHANET HABERLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Kocasının bir başka kadınla olan samimi yazışmalarını ifşa eden Merve Bayraktar, hemen sonrasında da eşi Ufuk Bayraktar'ın bu yazışmaların ortaya çıkmasının ardından kendisine attığı barışma mesajlarını yayınlamıştı.
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, 'senin gibi bir adama bu saatten sonra güvenmem' dediği eşi Ufuk Bayraktar'ı mahkemeye vereceğini söylemişti.