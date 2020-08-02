Yıldız Asyalı'dan son dakika: Yıldız Asyalı gözyaşlarını tutamadı! "Ona zarar vereni mahvedeceğim"

Hürriyet'in haberine göre; Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. "Biraz empati yapın" diye sitem eden oyuncu köpeğinin elinden alınmasına isyan etti. Ebru Uluer isimli kişinin köpeğini alıp kendisini engellediğini söyleyen isim gözyaşlarını tutamazken ağlayarak açıklamalarına devam etti. İşte Yıldız Asyalı'dan son dakika açıklamalar...

YILDIZ ASYALI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından köpeğini geri istedi ve gözyaşlarını tutamadı. Duruma isyan eden ünlü oyuncu "Bu ya canımı yakmak isteyenlerin bir oyunu ya da üstünde hiç durmayacağımı sananların ama hesaplarının tutmadığı bir oyunu ellerine yüzlerine bulaştırmaları?" şeklinde açıklamalar yaptı.

İşte Yıldız Asyalı'dan son dakika açıklamalar...