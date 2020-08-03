Bayrama renk katan konserler

TürkıyeCumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği İstanbul Yeditepe Konserleri, geçtiğimiz akşam Yalın ve Dilan Çıtak konserleri ile devam etti. Aşk şarkılarının efsane ismi Yalın, dillere pelesenk olmuş parçalarıyla izleyenlere unutulmaz bir bayram gecesi yaşattı. Dilan Çıtak da bitmeyen sahne enerjisiyle geceye renk kattı. T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yayınlanan İstanbul Yeditepe Konserleri, izleyicilerle birbirinden ünlü isimleri buluşturmaya devam edecek.