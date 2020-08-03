Cem Adrian Kurban Bayramı'nda söylediği türkülerle hayranlarını büyüledi!

Sahnesine "Sen Benim Şarkılarımsın" parçasıyla başlangıç yapan Cem Adrian " Yemekli programda hayatımın ilk konserini gerçekleştiriyorum. Hoşgeldiniz hepiniz, afiyet olsun aynı zamanda. Hiç konserimde afiyet olsun dememiştim. Öncelikle söylemek isterim ki konserimizde eğlenceli bir şarkımız yok. Genelde Bodrum geceleri biraz eğlenceli geçiyor diye duydum ben Çeşme'li olarak.Özellikle kalbinizin kırık noktalarına çok dokunacak şarkılar var. Dilerim hepimiz için çok güzel bir gece olur." sözleriyle sevilen şarkılarını söylemeye devam etti.

CEM ADRİAN'DAN TÜRKÜ DİNLEDİLER

Adrian'a Mücver Restaurant'ı tıka basa dolduran misafirler eşlik ederek adeta dev bir koro oluşturdu. Cem Adrian şarkılarının yanı sıra türkü söylemeyi de ihmal etmedi. Ünlü müzisyen "Sen Gel Diyorsun (Öf Öf)", "Sarı Gelin", "Uzun İnce Bir Yoldayım" ve "Dostum Dostum" gibi türküleri seslendirerek seyircileri büyüledi. Misafirlerinin istek parçalarına da yer veren Cem Adrian gelen "Gaziantep Yolunda" sesleri üzerine "En sevdiğim türküdür biliyor musunuz?" dedi ve eseri muhteşem sesiyle okudu.

Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet de eden Cem Adrian "Açıkcası biraz gerdindim konsere başlamadan önce. Çünkü hiç yemekli konser vermemiştim. Ama sizin enerjinizle çok güzel geçti. Çok teşekkür ederim. Bu gece çok güzel bir konserdi benim için. İyi ki geldiniz. Ben Çeşme'ciyim, Bodrum'cu değilim ama bir sempati duymadım değil. Bir daha ki geldiğimde bir kaç gün daha kalmayı düşünüyorum.

TÜRK DİZİLERİNDE ANA KARAKTER ÖLDÜĞÜNDE ÇALAR

Şimdi kendi şarkılarımdan biriyle sizlere veda edeceğim. Şarkıyı şöyle bilirsiniz; genellikle Türk dizilerinde ana karakter öldüğünde çalar. 15 dizide falan başrol oyuncusu öldüğünde bu şarkı çalmıştır." sözlerini dile getirerek "Herkes Gider Mi?" şarkısını seslendirdi ve iki saatlik performansını noktaladı.

Kendisini dinlemeye gelen misafirlerinin yoğun isteği üzerine bis yapan Cem Adrian "Sen Gel Diyorsun (Öf Öf), "Sarı Gelin" türkülerini tekrar seslendirdi.