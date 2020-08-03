Neslihan Atagül itiraflarıyla şaşırttı! Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül: Borcumdan 3 gün evden çıkamadım...

"8 YAŞINDA OYUNCU OLMAYA KARAR VERDİM"

8 yaşında TV'de bir film izlerken oyuncu olmaya karar verdiğini söyleyen Atagül, o günleri şöyle anlattı: 8 yaşında oyuncu olmaya karar verdim. Babama 'ben oyuncu olmak istiyorum' dediğimde 'olursun kızım' deyip başımı okşadı. O yaşta bile bir şeylere geç kaldığımı düşünerek, bilinmeyen numaralardan bir ajans bulup aradım. Görüşme için çağırdıklarında anneme 'beni götürür müsün' diye sordum. 18 yaşına kadar annem bütün işlerimde bana eşlik etti. Birkaç reklamda oynadım. Ardından 13 yaşında "İlk Aşk"ta rol aldım.