Dehşet görüntülerinden son dakika: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı Daria Kyryliuk saldırıya uğradı! Daria Kyryliuk açıklama yaptı!

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Dehşet görüntülerinden : 'nın model arkadaşı saldırıya uğradı! Daria Kyryliuk açıklama yaptı!

Dünyaca ünlü Ukraynalı model 'in ilçesinde güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğradı. Aynı zamanda 'nın da yakın arkadaşı olduğu bilinen Daria Kyryliuk saldırıya uğraması sonucunda Şeyma Subaşı, Instagram hesabı üzerinden açıklamalarında bulundu ve "Korkunçsunuz" dedi. Öte yandan Daria Kyryliuk, maruz kaldığı şiddeti gösteren fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak konuya yönelik son gelişmeleri aktaran açıklamalar yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 3.8.2020 08:49 Son Güncelleme: 3.8.2020 08:49 ABONE OL
Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı saldırıya uğradı! Son Dakika: Model Daria Kyryliuk dehşet görüntülerini paylaştı!

haberleri...İddialara göre; ve 3 kadın arkadaşı, feci şekilde darbedildi. Ünlü model saldırının ardından dehşet veren görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken polise de ayrıntılı ifade verdiklerini açıkladı. Aynı zamanda 'nın yakın arkadaşı olduğu bilinen modelin saldırıya uğramasının ardından Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN MODEL ARKADAŞI SALDIRIYA UĞRADI!

DÜNYACA ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları iddiaya göre, 'in ilçesindeki bir sahil plajında yer alan beach club güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darbedildi. Daria Kyryliuk, maruz kaldığı şiddeti gösteren fotoğrafı ile birlikte sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

İşte son dakika gelişmeleri...

Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı saldırıya uğradı! Son Dakika: Model Daria Kyryliuk dehşet görüntülerini paylaştı!

DÜNYACA ünlü Ukraynalı top model ve arkadaşları iddiaya göre, 'in ilçesindeki bir sahil plajında yer alan beach club güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğrayıp darbedildi. Daria Kyryliuk, maruz kaldığı şiddeti gösteren fotoğrafı ile birlikte sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik Momo beach tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Sebebi henüz belirlenemeyen saldırıda model Daria Kyryliuk ve 3 kadın arkadaşı, feci şekilde darbedildi. Daria Kyryliuk, kullandığı sosyal medya platformundan olay sonrası çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Aldığı darbelerle yüzünde morluklar ve kanama meydana gelen Kyryliuk, fotoğrafın altına "Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme, Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız" şeklinde not düştü.

Saldırıdan sonra model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme İlçe Emniyet müdürlüğüne şikayette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı saldırıya uğradı! Son Dakika: Model Daria Kyryliuk dehşet görüntülerini paylaştı!

ŞEYMA SUBAŞI: KORKUNÇSUNUZ

da Instagram hesabından 'a destek vererek yaşanan olayı kınadı. Subaşı paylaşımında, "Çok yakın çok tatlı arkadaşım neler yaşamış. Çok üzüldüm, şoktayım gerçekten. Keşke eğlence mekanları da müşterilerini ağırlarken sadece kazandıkları paraya değil, insanlara nasıl davranacaklarına dikkat etseler. Korkunçsunuz" ifadelerini kullandı.

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Dehşet görüntülerinden son dakika: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı Daria Kyryliuk saldırıya uğradı! Daria Kyryliuk açıklama yaptı!
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