Masterchef ana kadro yarışmacıları için heyecan dorukta! Masterchef Türkiye ana kadro seçmelerinde Serhat son 16'ya kalan ilk isim oldu!

Masterchef ana kadro yarışmacıları bu hafta belirleniyor. Final turuna kalan yarışmacılar arasında mücadele tüm heyecanıyla sürerken turu ilk geçen yarışmacı Serhat olmuştu. Bugün ise geriye kalan isimler arasında çökertme kebabı yemeğini en iyi şekilde yapıp sunacak isim turu atlayarak 16 kişiye kalan ekibe adını yazacak. Peki, Masterchef 2020 ana kadro yarışmacıları kim oldu? Son 16 kişiye kalan yarışmacılar kimler? İşte detaylar ve programda yaşanan gelişmeler…
Masterchef ana kadro yarışmacıları belirleniyor. Son 16 kişilik ekibe kalabilmek için yarışmacılar en iyi yemeği ortaya çıkartmaya ve jürilere sunmaya çalışıyor. Geçtiğimiz gün ise Serhat, en yaratıcı yemeği yaparak ilk ana kadroya giren isim oldu…
MASTERCHEF'TE ANA KADRO BELİRLENİYOR!
Bu sezon için yoğun başvurunun olduğu yarışma programı Masterchef'te ana kadro yarışmacıları belirleniyor.
3 Ağustos akşamı ekranlara gelen programda altı yarışmacıdan verilen ana malzemesi kayısı olan yaratıcı bir yemek yapılması istermiş ve MasterChef Türkiye jürisi tadım sonunda Didem Devay'ın en zayıf tabağa sahip olduğunu açıklanmıştı.
Beşinci olan isim Ayyüce Kamit, dördüncü sıradaki Esra Tokelli, 3. olan ismi Özgül Coşar olduğunu açıkladı.
Ünlü şeflerin jüri koltuğunda oturduğu zorlu mücadelede geçtiğimiz gün gerçekleşen mücadelede galip gelen isim Serhat Doğramacı olmuştu…
Bu akşam ise Serhat haricindeki yarışmacılar yeniden mücadele ediyor. Bu akşam jürilerin açıkladığı yemek çökertme kebabı olarak belirlenirken 16 kişilik ekibe dahil olacak ikinci isim ise henüz belli olmadı.