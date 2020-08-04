Masterchef ana kadro yarışmacıları için heyecan dorukta! Masterchef Türkiye ana kadro seçmelerinde Serhat son 16'ya kalan ilk isim oldu!

Masterchef ana kadro yarışmacıları bu hafta belirleniyor. Final turuna kalan yarışmacılar arasında mücadele tüm heyecanıyla sürerken turu ilk geçen yarışmacı Serhat olmuştu. Bugün ise geriye kalan isimler arasında çökertme kebabı yemeğini en iyi şekilde yapıp sunacak isim turu atlayarak 16 kişiye kalan ekibe adını yazacak. Peki, Masterchef 2020 ana kadro yarışmacıları kim oldu? Son 16 kişiye kalan yarışmacılar kimler? İşte detaylar ve programda yaşanan gelişmeler…

MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI KİMLER OLUYOR?

Masterchef ana kadro yarışmacıları belirleniyor. Son 16 kişilik ekibe kalabilmek için yarışmacılar en iyi yemeği ortaya çıkartmaya ve jürilere sunmaya çalışıyor. Geçtiğimiz gün ise Serhat, en yaratıcı yemeği yaparak ilk ana kadroya giren isim oldu…