Murat Övüç'ün sahneden küfür ettiği Yeşim Salkım harekete geçti! Murat Övüç Yeşim Salkım'a ettiği cinsiyetçi küfür ile tepki topladı!

Instagram hesabından paylaştığı videolarda kadınlar başta olmak üzere sık sık cinsiyetçi hakaretler ve küfürler eden Murat Övüç, bu kez daha önce de polemik yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'ı hedef aldı.

YEŞİM SALKIM'A KÜFÜR ETTİ

Murat Övüç, sahnede şarkı söylemeden önce yaptığı konuşmada, "Bir tane şarkıcı var o… Beni kadın düşmanı ilan etmiş. Bütün mağdur kadınların yanındayım. Seni o…" diyerek açıkça Yeşim Salkım'a küfür etti.

Aynı küfrü art arda kullanan Övüç'e Yeşim Salkım'dan tepki geldi. Övünç, Salkım'a küfrederken orada bulunan dinleyicilerin gülmesi ise tepkilere neden oldu.