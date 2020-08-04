Murat Övüç'ün sahneden küfür ettiği Yeşim Salkım harekete geçti! Murat Övüç Yeşim Salkım'a ettiği cinsiyetçi küfür ile tepki topladı!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün Pınar Gültekin cinayeti sonrası "Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular. Tutun dilinizi. Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda..." sözleriyle eleştiri yağmuruna tutulmuş şarkıcı Yeşim Salkım'dan da Murat Övüç'ün bu sözlerine tepki gelmişti. Murat Övüç'ün ortaya yeni çıkan videosunda Yeşim Salkım hakkında ağıza alınmayacak küfürler ettiği duyuldu.
Instagram hesabından paylaştığı videolarda kadınlar başta olmak üzere sık sık cinsiyetçi hakaretler ve küfürler eden Murat Övüç, bu kez daha önce de polemik yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'ı hedef aldı.
YEŞİM SALKIM'A KÜFÜR ETTİ
Murat Övüç, sahnede şarkı söylemeden önce yaptığı konuşmada, "Bir tane şarkıcı var o… Beni kadın düşmanı ilan etmiş. Bütün mağdur kadınların yanındayım. Seni o…" diyerek açıkça Yeşim Salkım'a küfür etti.
Aynı küfrü art arda kullanan Övüç'e Yeşim Salkım'dan tepki geldi. Övünç, Salkım'a küfrederken orada bulunan dinleyicilerin gülmesi ise tepkilere neden oldu.
"KEŞKE AĞZINDAN ÇIKANI DUYSAN"
Murat Övüç'ün kendisine küfür ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Salkım, "Yorum sizin… 'Nerede mağdur kadın var, ben yanındayım' diyen bu zavallı sizlere emanet. Ben çok şükür hiç o ağzına aldığı küfürle anılmadım. Şimdi Murat Övüç keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü. Senin gibileri yok oldular; yazık sana" dedi.
Murat Övüç'ün sahneden küfür ettiği Yeşim Salkım harekete geçti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yeşim Salkım Murat Övüç ile mahkemede hesaplaşacağını açıkladı.
YEŞİM SALKIM VE MURAT ÖVÜÇ ARASINDA NE OLMUŞTU?
Murat Övüç'ün Pınar Gültekin cinayeti sonrası ortaya çıkan videosunda kadınlar hakkında, "Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular. Tutun dilinizi. Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Bizim kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar. Ee erkekler de…" sözlerine Yeşim Salkım'dan tepki gelmişti.
Salkım, Övünç'e bu sözlerine "Eğer haddini aşıp da bize kadınlığı öğretmeye kalkarsan seni o takip eden ve arkanda olduğunu zannettiğin kadınlar da kurtaramaz. Sen ve senin gibiler bu ülke de kadının yerini konumlandıracak en son insanlarsınız. 'Kadın erkeğin bir adım gerisindedir' gibi kullandığın basiretsiz ve çirkin sözlerin yüzünden ve sen ve senin gibi maalesef toplumu yanlış yönlendirenler yüzünden bugün bir genç bir kadın daha varilden ceset torbasına kondu. Haddinizi bilin" ifadeleriyle eleştirmişti.