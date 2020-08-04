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Son dakika haberi: Ünlü Top 'un dövüldüğü iddia edilen '' isimli mekana flaş ceza!

Ukraynalı ünlü manken 'un Çeşme'deki 'nun güvenliği tarafından edildiğini iddia etmesi gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü Top 'un iddiasından sonra ortaya çıkan görgü tanığı Figen Civan'ın ifadesi güvenlik kamerası görüntüleri ve işletmenin açıklamaları kafaları karıştırdı. Mekan sahiplerinin ve gördü tanıklarının ifadesinde Model Daria Kyryliuk'un sevgilisi tarafından dövüldüğü, olayın polise yansımasıyla sevgilisini korumak için suçu güvenliklere attığı iddia edildi. Yaşanan son dakika gelişmesinde Daria Kyryliuk'un dövüldüğü iddia edilen 'The Beach of Momo' isimli mekan hakkında flaş ceza kararı olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 4.8.2020 11:38 Son Güncelleme: 4.8.2020 11:52 ABONE OL
Son dakika haberi: Ünlü Top Model Daria Kyryliuk'un dövüldüğü iddia edilen 'The Beach of Momo' isimli mekana flaş ceza!

Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı olduğu öğrenilen Ukraynalı top ve beraberindeki arkadaş grubu iddiaya göre, Çeşme'de adlı mekanda güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğradı.

Son dakika haberi: Ünlü Top Model Daria Kyryliuk'un dövüldüğü iddia edilen 'The Beach of Momo' isimli mekana flaş ceza!

, maruz kaldığı şiddeti gösteren fotoğrafı ile birlikte yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kyryliuk, yaptığı paylaşımda "Sessiz kalmak istemiyorum. Bana, erkek arkadaşıma ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın güvenliği bize saldırdı. Ben dahil dört kızın yüzüne yumruk atıldı, diğer arkadaşlarımız da kötü yaralandı" dedi.

Son dakika haberi: Ünlü Top Model Daria Kyryliuk'un dövüldüğü iddia edilen 'The Beach of Momo' isimli mekana flaş ceza!

Daha önce ismi yabancı mankenlerle anılan iş adamı Baran Güneş'le birlikte olan modelin bu paylaşımının ardından gözler 'ya çevrildi ancak olayla ilgili bazı detaylar ve görgü tanığı Figen Civan'ın anlattıkları kafaları karıştırdı.

Son dakika haberi: Ünlü Top Model Daria Kyryliuk'un dövüldüğü iddia edilen 'The Beach of Momo' isimli mekana flaş ceza!

'GÜVENLİK DARIA'YI DARP ETMEDİ TAM TERSİNE KORUDU'

Görgü tanığı "Olay gözümün önünde oldu. İki grup arasında büyük bir kavga çıktı. Çok alkollülerdi. Aralarında Daria'nın sevgilisinin de bulunduğu 4-5 kişilik bir grup, bir arabanın içinde tek başına olan bir kişiye saldırıp onu dövmeye başladı.

'AĞLIYORDU'

Güvenlik görevlileri kavgayı ayırmak için müdahale etti. Daria bir ağacın altında ağlıyordu. Görevliler zarar görmesin diye kızı başka bir yere götürdü. Yani güvenlikten yeme ihtimali yok. Daha sonra sevgilisiyle kavga etmiş, sevgilisi onu etmiş olabilir. Mekanın suçu yok." sözleriyle darp olayını yalanladı.

Son dakika haberi: Ünlü Top Model Daria Kyryliuk'un dövüldüğü iddia edilen 'The Beach of Momo' isimli mekana flaş ceza!

Daha sonra ortaya çıkan güvenlik kamera görüntüsünde Ukraynalı mankenin bir kişi tarafından edildiği görülüyor. Ukraynalı manken, sevgilisi ve arkadaşlarının tatil için kiraladıkları evin bulunduğu sitenin güvenlik kamerasının görüntülediği olayda mankenin komşusunun olaya şahit olduğu iddia edildi. Komşunun ifadesinde "Gece 10 sıralarında sesler vardı bahçeye gittiğimde kadının darp edildiğini gördüm ve sorduğumda sevgilisi ile kavga ettiğini söyledi." dedi. Sonrasında site sakininin 155'i aradığı ve görüntüleri polise verdiği söyleniyor. Bu ifade sonrası Ukraynalı mankenin aslında sevgilisi tarafından darp edildiği ama onu korumak için böyle bir yalana başvurduğu iddia ediliyor.

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Son dakika haberi: Ünlü Top Model Daria Kyryliuk'un dövüldüğü iddia edilen 'The Beach of Momo' isimli mekana flaş ceza!

Bu arada corona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere uymadıkları gerekçesiyle Çeşme'de 6 mekan 15 gün kapama cezası aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken 'un edildiği iddiasıyla karşı karşıya kalan '' isimli mekanda bu kapama cezasının uygulandığı yerlerden.

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Son dakika haberi: Ünlü Top Model Daria Kyryliuk'un dövüldüğü iddia edilen 'The Beach of Momo' isimli mekana flaş ceza!
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