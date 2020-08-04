Son dakika haberi: Ünlü Top Model Daria Kyryliuk'un dövüldüğü iddia edilen 'The Beach of Momo' isimli mekana flaş ceza!

'GÜVENLİK DARIA'YI DARP ETMEDİ TAM TERSİNE KORUDU'

Görgü tanığı "Olay gözümün önünde oldu. İki grup arasında büyük bir kavga çıktı. Çok alkollülerdi. Aralarında Daria'nın sevgilisinin de bulunduğu 4-5 kişilik bir grup, bir arabanın içinde tek başına olan bir kişiye saldırıp onu dövmeye başladı.

'AĞLIYORDU'

Güvenlik görevlileri kavgayı ayırmak için müdahale etti. Daria bir ağacın altında ağlıyordu. Görevliler zarar görmesin diye kızı başka bir yere götürdü. Yani güvenlikten dayak yeme ihtimali yok. Daha sonra sevgilisiyle kavga etmiş, sevgilisi onu darp etmiş olabilir. Mekanın suçu yok." sözleriyle darp olayını yalanladı.