Bir ömürlük aşk

ESKI milli futbolcu Semih Şentürk, eşi Pınar Şentürk ile tatile çıktı. Önceki gün Yalıkavak Magi Beach'te görüntülenen çift, denizde şakalaştı. Bir ara Semih Şentürk, eşini öpücüklere boğdu. İkiliyi görenler, 'Aşk Bodrum'da yaşanır' demekten kendilerini alamadı. Bu arada kameraları fark eden eşi, eski futbolcuyu denizin içine sokmaya çalışarak ortaya komik görüntüler çıkardı.

GÖLGEDE SOHBET EN İYİSİ



Oyuncu Deniz Uğur, bayram tatilini Bodrum'da geçiren ünlüler arasındaydı. Önceki gün Yalıkavak'taki Moon Beach'te objektiflere takılan oyuncu, denize girmek yerine gün boyu arkadaşlarıyla sohbet etmeyi tercih etti.



4 GÜNDE 4 SAHNE



Ünlü DJ Suat Ateşdağlı, geçtiğimiz gün Çınarcık Şilep Beach'te sahneye çıktı. Bayram boyunca dört gün üst üste Ayvalık, Karasu, Altınoluk ve Çınarcık'ta müzikseverlerle buluşan Ateşdağlı, seçtiği şarkılarla tatilcileri eğlendirdi



HAYAT ÇOCUKLARLA GÜZEL



Manken Çağla Şıkel'in oğulları Kuzey ve Uzay ile olan Bodrum tatili devam ediyor. Önceki gün Gölköy'de bir plajda görüntülenen Şıkel, çok keyifliydi. Denize girmeyen manken, gün boyu iskelede çocuklarıyla şakalaştı.



DENIZ ÜSTÜNDE DANS



Önümüzdeki günlerde ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Sinan Akçıl- Burcu Kıratlı çifti, önceki gün Yalıkavak Miya Beach'teydi. Akçıl, sevgilisi ile jetski yaparken görüntülendi. Denizin üstünde adeta dans eden ikili, tüm günü su sporları yaparak geçirdi.



PLAJDA ROMANTİZM



Atv dizisi 'Hercai'nin 'Miran'ı Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile Bodrum'da. İkili, önceki gün denizde romantik anlar yaşadı. Hayranlarının da yoğun ilgisiyle karşılaşan Akınözü, kimseyi kırmadan herkesle fotoğraf çektirdi.



AÇILIŞI MİNİK DUMAN YAPTI



Ünlü rock grubu Duman, önceki gün Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleri ile buluştu. Konserden dakikalar önce Kaan Tangöze'nin çocukları Hakan ve Volkan, Ari Barokas'ın oğlu Aslan, etkinlik alanını dolduran yüzlerce Duman hayranına mini bateri şov yaparak gecenin açılışını yaptı. Konserlerine dillere pelesenk olan şarkıları ile start veren grup, iki saat sahnede kaldı.



ENBE'DEN BAYRAM KONSERİ



Behzat Gerçeker şefliğindeki Enbe Orkestrası, bayramın ikinci günü Antalya Sueno Otel'de konser verdi. Enbe, yerli ve yabancı misafirlere dünya müziklerinden şarkıların yanı sıra kendi hitleriyle güzel bir gece yaşattı.



GÖZLEME GÜZELLERİ



Aslızen ve Banu Karaca, Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel'de gözleme yaptı. Gözlemeci açan Sıdıka Teyze'nin yanına giden ikili, sahnedeki ustalıklarını oklava ile yufka açarken de gösterdi.



TEK TAŞI HÂLÂ PARMAĞINDA



Eşı Emrah Erdoğan'la boşanma arifesinde olan Sibel Erdoğan, önceki gün Moon Beach'te görüntülendi. Neşeli haliyle dikkat çeken Erdoğan'ın tek taşını hâlâ taktığı görüldü



'BEN ÜNLÜ DEĞİLİM BENİ ÇEKMEYİN'



Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Alaton, sevgilisiyle Yalıkavak'taki Pandemi Restaurant çıkışı el ele görüntülendi. Alaton, "Beni niye çekiyorsunuz, ben ünlü değilim" dedi.



TEK TAŞI HÂLÂ PARMAĞINDA



Eşı Emrah Erdoğan'la boşanma arifesinde olan Sibel Erdoğan, önceki gün Moon Beach'te görüntülendi. Neşeli haliyle dikkat çeken Erdoğan'ın tek taşını hâlâ taktığı görüldü.