'İki kişi bana vurdu düştüm’

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, geçtiğimiz pazar günü yaptığı paylaşımda tatil için geldiği İzmir Çeşme'deki The Beach of Momo isimli plajın güvenliği tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Olaydan dört gün sonra Kyryliuk ve sevgilisi, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Daria, "Arkadaşlarımızla eğlenmek için Momo Beach Club'a gittik. Yabancı uyruklu arkadaşlarım da vardı. Güvenlik görevlisiyle problem yaşadık. Erkek arkadaşlarımla kavga etmeye başladılar. Daha sonra iki kişi bana vurmaya başladı. Beni yere düşürdüler. Sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra eve gittik. Eve gittikten sonra ağladım ve panik atak geçirdim" dedi.

'DARIA PANİK ATAK GEÇİRDİ'



Daria Kyryliuk'in erkek arkadaşı Baran Güneş ise yaşadıklarını şöyle anlattı: "Güvenliklerle kapıya kadar geldik, tartışmaya başladık. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İki ayrı insandan yumruk yedi. Vuranların bir tanesi 60 yaşında bir bodyguard'dı. Araca bindiğimiz halde bize tekme ve yumruk atmaya devam ettiler. Eve gittiğimizde Daria panik atak geçirdi. Çimlerin üzerinde yarım saat ağladı. Her tarafı kanıyordu. Sonra onu hastaneye götürdüm. Ardından karakola giderek ifade verdik."