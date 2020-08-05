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ve 'dan müjdeli haber! Nisa Bölükbaşı 'hazır olun' dedi Barış Murat Yağcı ise...

yarışmasının dikkat çeken isimlerinden paylaşımıyla sosyal medyada heyecan yarattı. 2020'nin final yapmasından sonra yarışmacılar tatil için sahil kesimlerine akın etmiş Survivor'ın Çek güzeli Nisa Bölükbaşı ise memleketi Prag'a dönmüştü. son paylaşımıyla hayranlarına müjdeli haberi verdi. Nisa Bölükbaşı'nın paylaşımı üzerine da sürpriz paylaşımda bulundu. İşte Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan dikkat çeken paylaşım...

Giriş Tarihi: 5.8.2020 17:09 Son Güncelleme: 5.8.2020 17:26 ABONE OL
Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber! Nisa Bölükbaşı 'hazır olun' dedi Barış Murat Yağcı ise...

yarışmasının dikkat çeken isimlerinden paylaşımıyla sosyal medyada heyecan yarattı. 2020'nin final yapmasından sonra yarışmacılar tatil için sahil kesimlerine akın etmiş Survivor'ın Çek güzeli Nisa Bölükbaşı ise memleketi Prag'a dönmüştü.

Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber! Nisa Bölükbaşı 'hazır olun' dedi Barış Murat Yağcı ise...

Yasin ile yaşadığı gerginlik ve Sercan'la aralarında çıkan aşk dedikodularından uzaklaşmak için memleketine dönen Nisa, sosyal medya hesaplarından takipçilerine müjdeli haberi verdi.

Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber! Nisa Bölükbaşı 'hazır olun' dedi Barış Murat Yağcı ise...

Ünlüler-Gönüller yarışmasının sona ermesinden sonra Acun Ilıcalı ve ekibi 2021 yılındaki programı için kolları şimdiden sıvadı. 2021 yılında "Survivor All Star" formatıyla izleyicisiyle buluşacağı konuşulan Acun Ilıcalı'nın kadroda bulunmasını istediği ilk ismin olduğu iddia edildi. Nisa'yı ikna turlarına başlayan Acun Ilıcalı program için özel isimlerle konuşmayı sürdürüyor.

Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber! Nisa Bölükbaşı 'hazır olun' dedi Barış Murat Yağcı ise...

Acun Ilıcalı'nın tüm çabalarına rağmen magazin kulislerinde " 2021 All Star" programında yer almayı düşünmediği söylenen Nisa'nın Türkiye'ye gelişi kafaları karıştırdı. Nisa'nın Türkiye'ye gelişinin Survivor ile bağlantılı olduğu söylendi.

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ise "Survivor All Star" için herhangi bir açıklama yapmadı. Sosyal medya hesabından Türkiye'ye doğru yola çıktığını söyleyen Nisa "Ve bavul hazır! Türkiye sende hazır ol!" notunu düştü.

Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber! Nisa Bölükbaşı 'hazır olun' dedi Barış Murat Yağcı ise...

'nın paylaşımı üzerine ikincisi da sürpriz paylaşımda bulundu. Yakışıklı yarışmacı Barış Murat Yağcı'nın "yakında güzel şeyler olacak" gönderisini hayranları Nisa'nın Türkiye'ye dönüşüyle ilişkilendirdi.

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Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber! Nisa Bölükbaşı 'hazır olun' dedi Barış Murat Yağcı ise...
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