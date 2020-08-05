Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 5 Ağustos 2020 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 5 Ağustos 2020 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Merkür aslan burcunda" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Duyacaklarımız var… Merkür Aslan burcunda! Devletler 'yeni normal hayat' stratejilerini ve yatırımları duyururken, tedarik zincirine yapacakları yeni yasal düzenlemeler bir birinin işine taş koyan ülkeleri de daha net bir şekilde görmemizi sağlayacak.
Koç: Bugün insanlar ile gerektiği kadar iletişim kuruyorsun. İşlerin yüzünden zihnini yoğun çalışmak zorunda olabilirsin. Ailen ile birlikte uzun bir tatili çokta hak ettin.
Boğa: Bugün gündelik hırslarından arınmak istiyorsun. İş yerinden izin isteyip evinde hobilerin ile ilgilenebilirsin. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan sevgilinle ortak bir kursa başlayabilirsin.
İkizler: Bugün dış görünüşüne oldukça dikkat ediyorsun. Bu konuda yaptığın harcamalar artabilir. İş yerinde gerçekleştirdiğin atılımlar sana ekonomik olarak ivme kazandırıyor.
Yengeç: Gelecek için belirlediğin hedeflerde sapmalar yaşayabilirsin. Ekonomik koşullarının bu sapmalarda büyük etkileri oluyor. İş yerinde üretkenliğin artış gösterebilir.
Aslan: Geçmişte edindiğin kötü tecrübelerin etkisi olan kaygı ve korkuyu bir kenara bırakıyorsun. Yalnız bir Aslan burcuysan senden hoşlanan kişinin teklifine olumlu bir dönüş yapabilirsin.
Başak: Gün içinde teknolojik aletler ile sorun yaşayabilirsin. Bu konuda uzman bir arkadaşından yardım alıyorsun. Gündelik rutinlerin arasına meditasyon yapmak eklenebilir.
Terazi: Çalışma hayatındaki düzensizliklerin farkına varıyorsun. Bu karmaşıklığı halletmek için bir program hazırlayabilirsin. İlişkisi olan bir Terazi burcuysan nezaketli tavırların ilişkini güçlendirebilir.
Akrep: İş yerinde kendini kanıtlamak adına üzerine fazladan sorumluluk alabilirsin. Bedensel olarak kendini buna hazır hissetsen de ruhsal olarak hazır olmayabilirsin.
Yay: İlişkisi olan bir Yay burucuysan sevgilinle arana 3. Şahısların girmesine izin vermemelisin. Yeteneklerin konusunda kendini göstermek için eline geçen şansı iyi değerlendiriyorsun.
Oğlak: Aile içinde yaşanan maddi konulardaki tartışmalar verdiğin net kararlar sayesinde noktalanıyor. İş yaşantısında hiç ummadığın alanlardan iş teklifleri alabilirsin.
Kova: Çevrendeki arkadaşların ile derin fikir ayrılıklarına sahip olsan da tartışmalara girmekten kaçınıyorsun. Evli bir Kova burcuysan eşin ile evin dekorasyonunu değiştirme kararı alabilirsin.
Balık: Finansal açıdan olanaklarını düzenlemek isteyeceğin bir gündesin. Yakın arkadaşlarının arsında çıkan tartışmalarda yorumsuz kalmayı tercih ediyorsun. Kafanı bu tür olaylar ile meşgul etmek istemiyorsun.
MERKÜR ASLAN BURCUNDA
5 Ağustos'ta dilimizi ve kalemimizi temsil eden Merkür, ateş burcuna geçecek. Bu transit ile birlikte zihnimizi daha fazla yorarken yaratıcılığımızın da sınırlarını zorlayacağız. Arada kaldığımız konularda haklılığımızın peşinden koşmayı bırakmazken gururumuzdan da ödün vermeyeceğiz.
Yeni Bakış Açıları, Yeni Stratejiler…
2020 yılının ne kadar sıkıştıran ve planları alt üst eden bir yıl olduğunu tecrübe ederken aldığımız tecrübeleri kullanma konusunda uzmanlaşıyoruz. 'Çok okuyan mı yoksa çok gezen mi bilir?' atasözünü tam manasıyla yaşayabiliriz. Zorlukları kendi tecrübelerimizle aşmaya çalışırken farklı çözüm yolları üreteceğiz. Gök kubbe büyük sorunların aslında gözümüzde büyüttüğümüz kadar büyük olmadıklarını bizlere gösterecek.
Merkür Aslan Burcundayken Bu Konuları İki Defa Düşünmeliyiz:
'Her Şeyi Ben Bilirim' Tavrı Merkür Yüzünden Olabilir
Hem sosyal çevremizde hem de iş çevremizde bilgisi ile caka satanlar ile karşı karşıya gelebiliriz. Uzmanı olduğumuz bir konuda dahi bizlere 'küçük dağları ben yarattım' edasıyla hava atmak isteyenleri sinirimizi dışa vurmayacak bir şekilde gözlemlerken aslında egomuzu da kontrol altına almayı öğreneceğiz. Bilginin arttığı ve öğrenme isteğinin de arşa çıktığı Ağustos ayı bizler için yeni deneyimleri de beraberinde getirebilir.
İletişim Gezegeni Merkür'ün Aslan Burcundaki Etkisi
Ateş burcunun en öne çıkan burçlarından birisi olan Aslan burcu liderlik vasfı ve kontrolcü tavrıyla bilinir. Dolayısıyla gökyüzü Ağustos ayında içinde bulunabileceğimiz ortamlarda liderlik duygularımızın yükselişe geçeceğini ve yakınımızdaki insanları yönlendirmek isteyeceğimizi işaret ediyor. Sorunları olan dostlarımızı da mükemmel bir dinleyici edasıyla dinlerken arkadaşlık ilişkilerimizi sağlam temellere oturtacağız.
Aslan Burçlarının Dikkatine! Aşırı Dürüstlük Baş Ağrıtabilir.
Merkür'ün Aslan hali bizlere mantığımızdan ziyade kalbimizle konuştuğumuzun vurgusunu yapacak. Fikirlerine güvendiğimiz insanları yanı başımızda tutmak isterken şahit olabileceğimiz dedikodulara da tepkimiz çok sert olabilir. Uğraş verdiğimiz konular hakkında küstah tavır sergileyen kişilere karşı düşüncelerimizi söylemekten çekinmeyeceğiz.
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