Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 5 Ağustos 2020 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 5 Ağustos 2020 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Merkür aslan burcunda" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Duyacaklarımız var… Merkür Aslan burcunda! Devletler 'yeni normal hayat' stratejilerini ve yatırımları duyururken, tedarik zincirine yapacakları yeni yasal düzenlemeler bir birinin işine taş koyan ülkeleri de daha net bir şekilde görmemizi sağlayacak.

Koç: Bugün insanlar ile gerektiği kadar iletişim kuruyorsun. İşlerin yüzünden zihnini yoğun çalışmak zorunda olabilirsin. Ailen ile birlikte uzun bir tatili çokta hak ettin.

Boğa: Bugün gündelik hırslarından arınmak istiyorsun. İş yerinden izin isteyip evinde hobilerin ile ilgilenebilirsin. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan sevgilinle ortak bir kursa başlayabilirsin.

İkizler: Bugün dış görünüşüne oldukça dikkat ediyorsun. Bu konuda yaptığın harcamalar artabilir. İş yerinde gerçekleştirdiğin atılımlar sana ekonomik olarak ivme kazandırıyor.

Yengeç: Gelecek için belirlediğin hedeflerde sapmalar yaşayabilirsin. Ekonomik koşullarının bu sapmalarda büyük etkileri oluyor. İş yerinde üretkenliğin artış gösterebilir.

Aslan: Geçmişte edindiğin kötü tecrübelerin etkisi olan kaygı ve korkuyu bir kenara bırakıyorsun. Yalnız bir Aslan burcuysan senden hoşlanan kişinin teklifine olumlu bir dönüş yapabilirsin.

Başak: Gün içinde teknolojik aletler ile sorun yaşayabilirsin. Bu konuda uzman bir arkadaşından yardım alıyorsun. Gündelik rutinlerin arasına meditasyon yapmak eklenebilir.