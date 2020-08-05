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Yonca’ya haciz şoku

, özel bir bankadan çektiği yaklaşık bir milyon liralık kredi borcunu ödeyemedi. , kredi çekilirken ipotek gösterilen evin satılması için ’ne başvurdu

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Giriş Tarihi: 5.8.2020 ABONE OL
Yonca’ya haciz şoku
BANKADAN İHTARNAME

Yonca Evcimik, geçtiğimiz yıl özel bir bankadan kredi çekti. Yaklaşık 1 milyon lira kredi alan Evcimik, iddiaya göre bir süre sonra krediyi ödeyemedi. Banka, Yonca Evcimik'e ihtarname göndererek kredinin ödenmesini istedi. Ancak bankadan gönderilen ihtarnameye rağmen borç ödenmedi. Banka bunun üzerine İcra Müdürlüğü'ne başvurarak Evcimik'in ipotek gösterdiği evin satılmasını istedi.

3.5 MİLYON BEDEL

Banka, Kadıköy'deki evin satışı sonrası kendilerine ödeme yapılmasını talep etti. Bunun üzerine Evcimik hakkında asıl alacak bedeli ve dosya giderleri için yaklaşık 900 bin liralık takip başlatıldı. İcra takibi sırasında Evcimik'e ait Fenerbahçe'de bulunan ters dubleks eve kıymet takdiri yapıldı. Bilirkişi, evin 3,5 milyon değerinde olduğunu bildiren rapor sundu. Ev, icra Özel İstihbarat yoluyla satılacak.
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Yonca’ya haciz şoku
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