Cenk Eren, önceki akşam Bodrum Gündoğan'daki Bvs Bosphorus Otel'deki By Ali Sayar Bodrum Meyhane'de sahneye çıktı. Eren, müzikseverlerle birlikte şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Kendisini dinlemeye gidenler arasında yer alan Orhan Gencebay'ın yeni yaşını kutlamak için sahneden inip elini öpen şarkıcı, "Nice yaşlara Orhan Baba, ailenle birlikte bir ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi. Gencebay'dan kendisi için övgülerde bulunmasını isteyen Eren "Cenk kardeşimiz görevini çok iyi yapan bir arkadaşımız" cevabını aldı. İstediği yanıtı alamayan şarkıcı "Çok politiksin Orhan Baba" diyerek Gencebay'a takıldı.