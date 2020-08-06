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Oyuncu koronavirüse yakalandığını açıkladı

Oyuncu , yeni tip koronavirüse yakalandığını açıkladı. Milano, tüm belirtileri göstermesine rağmen sonuçların negatif çıktığını söyleyerek, "İki haftada dört kilo verdim. Ateşim vardı ve baş ağrıları dayanılmazdı. Covid-19 geçirmişim" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 6.8.2020 17:25 Son Güncelleme: 6.8.2020 17:25 ABONE OL
Oyuncu Alyssa Milano koronavirüse yakalandığını açıkladı

47 yaşındaki oyuncu, Mart ayında koronavirüs belirtilerini göstermeye başladığını ancak iki kere yapılan test sonuçlarının negatif çıktığını söyledi. Nisan ayına ait bir fotoğrafını paylaşan Alyssa Milano,"Bu 2 Nisan'da iki haftadır hasta olan ben. Daha önce hiç bu kadar hasta olmamıştım. Her yerim ağrıyor, koku alamıyordum. Göğsüme bir fil oturmuş gibi hissediyor ve nefes alamıyordum. İki haftada dört kilo verdim. Ateşim vardı ve baş ağrıları dayanılmazdı." ifadesini kullandı.
ANTİKOR TESTİNİN SONUCU POZİTİF
Testleri negatif çıksa da belirtileri uzun süre yaşayan Milano, yaklaşık 4 ay sonra yaptırdığı antikor testinin sonuçlarını takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, "Antikor testlerim pozitif çıktı. Covid-19 geçirmişim" ifadelerini kullandı.

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Oyuncu Alyssa Milano koronavirüse yakalandığını açıkladı
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