Arsızlığa devam

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EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 7.8.2020 ABONE OL
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AHLAKA AYKIRI DAVRANIŞLAR

Bodrum Bitez'de yer alan Bardakçı Koyu'nun hemen yanındaki alanda yaşananlar, tatilcileri ve vatandaşı isyan ettiriyor. Koyu mesken tutan erkek gruplarının burada çırılçıplak denize girmesini ve toplum ahlakına aykırı davranışlar sergilemesini GÜNAYDIN Arsızlar Koyu başlığıyla manşete taşımıştı. Ancak GÜNAYDIN'ın bu rezaleti duyurduğu 28 Temmuz tarihinden bu yana koyda değişen hiçbir şey olmadı. Yine gruplar halinde buraya gelenler, aynı şekilde denize girmeye, garip partiler düzenlemeye devam ediyor. Bitez halkı ve tatilciler soruyor: "Bu rezalete kim dur diyecek?"
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