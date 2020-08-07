Arsızlığa devam

BodrumBitez'de yer alan Bardakçı Koyu'nun hemen yanındaki alanda yaşananlar, tatilcileri ve vatandaşı isyan ettiriyor. Koyu mesken tutan erkek gruplarının burada çırılçıplak denize girmesini ve toplum ahlakına aykırı davranışlar sergilemesini GÜNAYDIN Arsızlar Koyu başlığıyla manşete taşımıştı. Ancak'ın bu rezaleti duyurduğu 28 Temmuz tarihinden bu yana koyda değişen hiçbir şey olmadı. Yine gruplar halinde buraya gelenler, aynı şekilde denize girmeye, garip partiler düzenlemeye devam ediyor. Bitez halkı ve tatilciler soruyor: "Bu rezalete kim dur diyecek?"