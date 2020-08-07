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ve çifti barıştı! Aşklarını sosyal medyadan ilan ettiler

Güzel oyuncu , nisan ayında ile olan ilişkisini bitirmiş, hatta bir süre imalı paylaşımlarıyla eski sevgilisine sürekli taş atmıştı. Esra Eron ile Efe Gürsoy aralarındaki sorunları geçen günlerde çözerek kararı aldı. Üç aylık ayrılığın ardından aşka devam eden çiftten Efe Gürsoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kalp emojisi koyarak ilişkilerine yeni bir şans verdiklerini ilan etti. İşte Efe Gürsoy’un Esra Eron ile yaptığı o sosyal medya paylaşımı…

Giriş Tarihi: 7.8.2020 17:04 Son Güncelleme: 7.8.2020 17:12 ABONE OL
Esra Eron ve Efe Gürsoy çifti barıştı! Aşklarını sosyal medyadan ilan ettiler

Uzun süredir yaşayan ve çifti, ayrılığa birkaç ay dayanabildi. Efe Gürsoy, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla Esra Eron ile barıştığını ilan etti.

Esra Eron ve Efe Gürsoy çifti barıştı! Aşklarını sosyal medyadan ilan ettiler

Ünlü oyuncu , nisan ayında ile olan ilişkisini bitirmiş, hatta bir süre imalı paylaşımlarıyla eski sevgilisi Gürsoy'a sürekli taş atmıştı.

Esra Eron ve Efe Gürsoy çifti barıştı! Aşklarını sosyal medyadan ilan ettiler

Çift aralarındaki sorunları geçen günlerde çözerek kararı aldı.

Esra Eron ve Efe Gürsoy çifti barıştı! Aşklarını sosyal medyadan ilan ettiler

Üç aylık ayrılığın ardından aşka devam diyen çiftten da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kalp emojisi koyarak ilişkilerine yeni bir şans verdiklerini ilan etti.

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Esra Eron ve Efe Gürsoy çifti barıştı! Aşklarını sosyal medyadan ilan ettiler
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