Esra Eron ve Efe Gürsoy çifti barıştı! Aşklarını sosyal medyadan ilan ettiler

Uzun süredir aşk yaşayan Esra Eron ve Efe Gürsoy çifti, ayrılığa birkaç ay dayanabildi. Efe Gürsoy, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla Esra Eron ile barıştığını ilan etti.
Ünlü oyuncu Esra Eron, nisan ayında Efe Gürsoy ile olan ilişkisini bitirmiş, hatta bir süre imalı paylaşımlarıyla eski sevgilisi Gürsoy'a sürekli taş atmıştı.
Üç aylık ayrılığın ardından aşka devam diyen çiftten Efe Gürsoy da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kalp emojisi koyarak ilişkilerine yeni bir şans verdiklerini ilan etti.