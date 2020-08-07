Evcimik’in icralık evinde bilirkişi anlaşmazlığı

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, geçtiğimiz yıllarda özel bir bankadan kredi çekti. 1 milyon lira kredi alan Evcimik, daha sonra bu krediyi ödeyemedi. Banka bunun üzerine İcra Müdürlüğü'ne başvurarak Evcimik'in ipotek gösterdiği evin satılmasını istedi. Banka, Fenerbahçe'deki evin satışı sonrası kendilerine ödeme yapılmasını talep etti.

RAPORA İTİRAZ ETTİ



Bunun üzerine Evcimik hakkında asıl alacak bedeli ve dosya giderleri için yaklaşık 900 bin liralık takip başlatıldı. İcra takibi sırasında Evcimik'e ait Fenerbahçe'de bulunan ters dubleks eve kıymet takdiri yapıldı. Bilirkişi, evin 3 milyon değerinde olduğunu bildiren rapor sundu. Evcimik, evin bedelinin daha fazla olduğunu beyan edip bilirkişi raporuna itiraz etti. İstanbul Anadolu 20. İcra Dairesi dosyayı yeniden bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi, bu kez 3.5 milyonluk kıymet takdiri yaptı. İstanbul Anadolu 18 Asliye Hukuk Mahkemesi, evin satılması için 3.5 milyonluk değeri kabul etti. Öte yandan Evcimik'in avukatı yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde yaptığımız 'Yonca'ya haciz şoku' haberini yalanladı. Ancak GÜNAYDIN dosyanın İcra Müdürlüğü'nde hâlâ açık olduğunu tespit etti.



İCRA DOSYASI ADLİYEYE GÖNDERİLDİ



İstanbul Anadolu 20. İcra Dairesi, Kadıköy Tapu Müdürlüğü'ne yazı yazarak evin açık adresini, tapu kayıtlarını istedi. Kararda, ipoteğin icraya dönüştürülmesi yoluyla evin satışa çıkarıldığı belirtildi. Banka tarafından başlatılan icra takip dosyası İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.