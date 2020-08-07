‘Harbiye sahnesine çıktım ölsem de gözüm açık gitmeyecek’

Ünlü popçu Simge, Yıldızlar Geçidi konserleri kapsamında önceki gece Harbiye Açıkhava sahnesindeydi. İlk defa Harbiye'de konser veren Simge, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendirdi. Özel tasarlanmış sahnesinde izleyicilerine görsel bir şölen sunan popçu, kıyafetleri ve danslarıyla da beğeni topladı. Yaklaşık 1.5 aydır konseri için geceli- gündüzlü hazırlık yapan Simge, 30 şarkı seslendirdi. Son hit'i 'Öpücem'i seslendirdikten sonra büyük alkış alan Simge, "Harbiye hayatımın konseri oldu. Bugünü çok beklemiştim. Ölsem de gözüm açık gitmeyecek" dedi. Gülşah Saraçoğlu imzasını taşıyan üç farklı kıyafetle sevenlerinin karşısına çıkan Simge, sahnede üç saat kaldı. Müzik eleştirmenleri tarafından 'Yeni Nesil 4 Büyükler'e adını yazdıran Simge'yi izleyenler arasında Hande Ünsal, Aynur Aydın, Samsun Demir, Gülşah Saraçoğlu, Seçkin Süngüç gibi ünlü isimler de vardı. Simge, yoğun istek üzerine 28 Eylül'de ikinci kez konser verecek.