Son dakika aşk bombası! Melisa Şenolsun Tuba Büyüküstün'ün eski aşkıyla! Güzel oyuncu Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen'in samimi fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

Magazin gündemine düşen son dakika aşk haberi sosyal medyayı salladı! Tuba Büyüküstün ile yaşadığı aşk ile tanınan iş adamı Umut Evirgen'in adı genç oyuncu Melisa Şenolsun ile birlikte anılıyor.
Gossippasta kullanıcısı tarafından yayınlanan Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen'in samimi fotoğrafları ile duyurulan aşk iddiası oldukça ses getirdi.
23 yaşındaki Melisa Şenolsun ile Tuba Büyüküstün'ün eski aşkı Umut Evirgen'in tatilde birlikte çekilmiş fotoğrafları Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen'in aşk yaşadıkları şeklinde yorumlandı.
Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen hakkında aşk iddialarının fitilini ateşleyenlerden biri de Umut Evirgen'in Melisa Şenolsun'un paylaşımına yorum yapması oldu...
Atiye'deki performansıyla beğeni toplayan Melisa Şenolsun'un bu aşk iddialarına vereceği yanıt ise merak konusu oldu.