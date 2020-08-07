Son Dakika Haberi: Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner’den haber var!

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un geçmiş olsun dileklerini sanatçıya ileten ve Bakanlık olarak kendisinin her zaman yanında olunacağı mesajını dile getiren İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, sanatçının ziyaretten dolayı son derece memnun olduğunu kaydetti.