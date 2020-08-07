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Haberi: ’in ’i ’den haber var!

Sanat camiası dün usta tiyatrocu ’den gelen haberiyle sarsılmıştı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan 76 yaşındaki sanatçı Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. "" dizisinde canlandırdığı "" karakteriyle hafızalara kazınan Uğurtan Sayıner için sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine, ekipler harekete geçmişti. Sayıner, ambulansla, Eşrefpaşa Hastanesine götürülmüştü. , 'un talimatıyla, Uğurtan Sayıner'i tedavi gördüğü İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nde ziyaret etti.

AA
Giriş Tarihi: 7.8.2020 16:10 Son Güncelleme: 7.8.2020 16:12 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner’den haber var!

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, , "" dizisinde canlandırdığı "" karakteriyle bir döneme damga vuran sanatçı 'in sağlık durumuyla ilgili hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Son Dakika Haberi: Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner’den haber var!

Sayıner'in beslenme yetersizliğinden kaynaklı bir rahatsızlık geçirdiği, genel sağlık durumunun iyi olduğu, bir hafta içinde sağlığına kavuşabileceğinin söylendiğini aktaran Karaçanta, Sayıner'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle detaylı test yapıldığını, sonucun 2 gün içinde çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Son Dakika Haberi: Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner’den haber var!

Bakan 'un geçmiş olsun dileklerini sanatçıya ileten ve Bakanlık olarak kendisinin her zaman yanında olunacağı mesajını dile getiren İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü , sanatçının ziyaretten dolayı son derece memnun olduğunu kaydetti.

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Son Dakika Haberi: Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner’den haber var!
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