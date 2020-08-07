Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 7 Ağustos 2020 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 7 Ağustos 2020 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 7 Ağustos 2020 Cuma burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Venüs yengeç burcunda" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: ''Kendi düşen ağlamaz'' diyeceğiz. NATO'ya bağlı ülkeler, kendi içlerinde bazı ülkeleri dışlayabilir. Ayrıca 7 Ocak 2021 tarihine kadar NATO'dan ayrılan ülkeler görebiliriz. Öğreten gezegen Satürn ve Ay düğümleri safları sıklaştırıyor. Bir türlü yerini belirleyemeyen enerji sektörü kazandırmaya başlıyor.
Koç: Yaşam alanında yaşanan dönüşümlere ayak uydurmakta güçlük çekebilirsin. Rutinlerindeki değişikliklere kardeşin sayesinden adapte olmaya başlıyorsun. Ailen bu değişimin sebebini bugün açıklayabilir.
Boğa: Arkadaşlarının kararlarında belirleyici bir etken olması seni rahatsız etmeye başlayabilir. Seçimlerinde özgür olduğunu göstermek adına ani kararlar vermemelisin.
İkizler: Zihnini yeni fikirlere açık hale getiriyorsun. Yüksek öğrenim gören bir İkizler burcuysan bitirme tezini denenmemiş bir konuda yazabilirsin. Çevren entelektüel tarafına hayran kalıyor.
Yengeç: Sorumluluklarına duygusal olarak yaklaşman onları eksik yerine getirmene neden olabilir. Ailen bu konuda seni eleştirse de hisselerin ile hareket etmeyi seviyorsun.
Aslan: Geleceğe dair hedeflerine ulaşmak için her yolu mubah görmeye başlayabilirsin. Azmin artıyor fakat hırslarını kontrol altında tutabilmelisin. İlişkisi olan bir Aslan burcuysan karşı tarafta soru işaretleri oluşturabilirsin.
Başak: Kendi işinin sahibi bir Başak burcuyansan çalışanlarından daha özverili olmasını rica edebilirsin. Sosyal medyada çok fazla vakit harcadığını fark ediyorsun. Sosyal medya detoksu yapabilirsin.
Terazi: Uzun zamandır yapmayı düşündüğün bir yatırım planını yapmaktan vazgeçebilirsin. Ortağının bu konuda cesaret kırıcı konuşması vazgeçmende etkili oluyor.
Akrep: Yakın bir dostun ile uzun zamandır görüşemiyor olmana aklını takabilirsin. Onu telefon ile arayıp akşam yemeği planı yapıyorsun. Ağır besinlerden ziyade hafif yiyecekleri tercih edebilirsin.
Yay: Kendini şanslı hissettiğin bir gündesin. Bu şansını uzun zamandır duygularını açıklamayı planladığın birine karşı kullanıyorsun. Geçirdiğin uzun düşünme evresi bu açıklama ile son bulabilir.
Oğlak: Senin iş alanında uzmanlaşmış olan kişilerden iş teklifi alabilirsin. Yaşam koşullarının olumlu yönde değişiyor olması çevirenin dikkatini biranda üzerine çekebilir.
Kova: Rekabete girmekten kaçınmayacağın bir gün olabilir. Kendini her zamankinden daha çalışkan ve verimli hissediyorsun. Gün içinde kulağına gelen dedikodulara moralin bozulabilir.
Balık: Olduğundan daha fit bir görünüm elde etmek için disiplinli bir diyet programı uygulayabilirsin. Yaşam standartlarında gerçekleştirildiğin değişimlere arkadaşların uyum sağlayamayabilir.
Gönlümüz Ne İsterse Onun Peşinde Olacağız
7 Ağustos'ta Yengeç burcuna geçecek olan aşkın ve tutkunun gezegeni Venüs, bizlere kalbimizle hareket etmemiz konusunda önemli sırları fısıldayacak. Duygularını asla arka plana atamayan Yengeç burçları ve onların hassas yapıları ise bu seyirden oldukça etkilenebilir. Venüs'ün duyguları güçlendiren yapısı Yengeç burcunu nasıl etkiliyor? Gelin beraber keşfedelim.
Duyguların Tercümanı Mısın? Ey Venüs!
İyicil, toparlayan ve kalbinizin olduğunu hissettiren Venüs gezegeni Yengeç burcuna geçerken bu duygusal burcun içi içine sığmayan duygularını da etkileyecek. Venüs ve Yengeç buluşurken tam karşılarına da Plüton'un konumlanması; aşkları, birliktelikleri, evlilikleri ve güven duygusunun en temelini sorgulatabilir bizlere… İlişkilerdeki ağdalanma konusu da gündeme taşınacak. Peki ağdalanma ne demek? Derseniz, rutine düşmek, sevildiğini hissetmemek dünyanın bütün derdini kendi derdimiz gibi omuzlarımıza yükleyip ilişkilerden uzaklaşmak ve kendimizi soyutlamak demek.
Venüs Yengeç burcundayken; sevilmeyi, sahiplenilmeyi, bağıra basılmayı istediğimizi bizlere hatırlatacak. Yeteri kadar sevgisiz kalmanın bir yan etkisini de söylediğimiz sözleri kulağımızın duymamasıyla ve sonuçları düşünmeden yapılan konuşmalarla göreceğiz.
Venüs Yengeç Burcundayken Kimlerle Uğraşır?
Venüs, haritanızdaki Oğlaklar 'ın tam karşısında olacağı için; ilişkileri, ilişkilerin geleceğini, huzursuzluğu, evlilik kararlarını, birlikte olduğunuz kişinin ailesini ve özel hayatımızın tamamına sirayet edebilir.
Düşündüklerimize ve Söylediklerimize Daha Fazla Dikkat Ediyoruz
Venüs'ün Yengeç hali duyguları güçlendirirken sosyal hayatımızdaki iletişim şeklimizi de etkileyecek. Gökyüzü, bizlerin bu dönemde daha fazla dikkatli ve gözlemci olabileceğimiz üzerinde duruyor. Duygularımızı ve düşüncelerimizi paylaşırken karşımızdaki kişinin duygularını da düşüneceğiz. Empati gücümüz artarken sahiplenici tavırlarımız da göze çarpabilir.
Venüs Yengeç Burcundayken Özen Göstereceğimiz Konular:
Söz Kılıçtan Keskindir
Hem kadınlarda hem de erkeklerde içsel duyguları farklı bir boyuta taşıyan Venüs bizde dikkat çekilecek türde özellikler bırakabilir. Dikkat çekerken aynı zamanda hem çevremiz tarafından gözlemlenebilir hem de biz çevremizdeki kişileri gözlemleyebiliriz. Korkularımızdan kaçmak için bazı somut nedenler ararken ileri gitsek de doğru yolu bulmak konusunda da gecikmeyeceğiz. Gök kubbe kendimizi bir konuya sonuna kadar kaptırmamızı önleyeceğini işaret ediyor. Ayrıca bu dönemde kendimizi hazır cevap bir yapıda da bulabiliriz. Bize uymayan şeyler dile getirildiği anda tepkimizi aniden belli ederken sözlerimizle kılıç kuşanabiliriz.
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