Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 7 Ağustos 2020 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 7 Ağustos 2020 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 7 Ağustos 2020 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Venüs yengeç burcunda" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 AĞUSTOS 2020 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: ''Kendi düşen ağlamaz'' diyeceğiz. NATO'ya bağlı ülkeler, kendi içlerinde bazı ülkeleri dışlayabilir. Ayrıca 7 Ocak 2021 tarihine kadar NATO'dan ayrılan ülkeler görebiliriz. Öğreten gezegen Satürn ve Ay düğümleri safları sıklaştırıyor. Bir türlü yerini belirleyemeyen enerji sektörü kazandırmaya başlıyor.

Koç: Yaşam alanında yaşanan dönüşümlere ayak uydurmakta güçlük çekebilirsin. Rutinlerindeki değişikliklere kardeşin sayesinden adapte olmaya başlıyorsun. Ailen bu değişimin sebebini bugün açıklayabilir.

Boğa: Arkadaşlarının kararlarında belirleyici bir etken olması seni rahatsız etmeye başlayabilir. Seçimlerinde özgür olduğunu göstermek adına ani kararlar vermemelisin.

İkizler: Zihnini yeni fikirlere açık hale getiriyorsun. Yüksek öğrenim gören bir İkizler burcuysan bitirme tezini denenmemiş bir konuda yazabilirsin. Çevren entelektüel tarafına hayran kalıyor.

Yengeç: Sorumluluklarına duygusal olarak yaklaşman onları eksik yerine getirmene neden olabilir. Ailen bu konuda seni eleştirse de hisselerin ile hareket etmeyi seviyorsun.

Aslan: Geleceğe dair hedeflerine ulaşmak için her yolu mubah görmeye başlayabilirsin. Azmin artıyor fakat hırslarını kontrol altında tutabilmelisin. İlişkisi olan bir Aslan burcuysan karşı tarafta soru işaretleri oluşturabilirsin.