Bu plajlara uğramadan tatilinizi bitirmeyin

PATARA PLAJI (ANTALYA)

Patara Antik Kenti'nin yanında 12 kilometre boyunca uzanan Patara, Avrupa'nın en temiz plajı seçildi. Plaj, oldukça sığ bir denize sahip. Çocuklu aileler için...





ÇIRALI PLAJI (ANTALYA)

Çıralı, doğal ve tarihi güzelliklerinin korunması için sit alanı ilan edilen bir destinasyon. Bu sayede doğallığını kaybetmiyor ve plaj da hep temiz kalıyor.



KELEBEKLER VADISI (FETHIYE)

Kelebekler Vadisi, 350 metrelik kayalıklarla çevrili doğanın ortasına kurulmuş bir cennet. Vadiye, Fethiye'den kalkan teknelerle ulaşım sağlayabilirsiniz.





İZTUZU PLAJI (ORTACA)

Tatlı ve tuzlu suyun iki tarafını çevrelediği İztuzu Plajı, bu özelliğiyle dünyada en nadir bulunan plajlar arasında yer alıyor. Plaj, 4.5 kilometre uzunluğunda.



ÖLÜDENIZ (FETHIYE)

2006 yılında bir Alman gazetesi tarafından yapılan oylamada dünyanın en güzel plajı olarak seçilmiş. Çevresi kapalı bir göle benzeyen Ölüdeniz'in suyu çok sakin.





ORTAKENT KARGI PLAJI (BODRUM

Kargı Plajı diğer adıyla Camel Beach, kumsalıyla konuklarını hayran bırakıyor. Plajın kumları arasında dünyada eşi benzeri az olan zambaklar beliriveriyor.



SARIMSAKLI PLAJI (AYVALIK)

7 kilometrelik kumluk plajda gün batımına kadar vakit geçirebilirsiniz. Plaj, Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünyanın en iyi kumları arasında gösteriliyor.



KADIRGA KOYU PLAJI (ASSOS

Kadırge Koyu'na arabayla ya da otobüsle ulaşabilirsiniz. Yemyeşil doğanın içinde masmavi bir denizle sizi buluşturan koy, uzun ve taşlık plajıyla öne çıkıyor.