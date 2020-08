Her yıl dünyanın en iyi B-Boy ve B-Girl'lerini belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breakdans yarışması olarak bilinen Red Bull BC One, dans pistini bu yıl online mecraya taşıyor. Yeteneklerini kitlelere göstermek isteyen herkes için dünyanın her noktasından erişilebilir hale gelen yarışma katılımcıları bekliyor.