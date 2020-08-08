Dünyaca ünlü milyarder Bodrum aşığı çıktı

Dünyanın ve Ukrayna'nın en zengin iş adamlarından biri olan Oleksandr Yaroslavsky, kızı Victoria'nın 6'ncı yaşgününü Caresse Bodrum'daki Buddha- Bar Beach'te kutladı.

'YATIRIM YAPMAK İSTERİM'



Bodrum'u her fırsatta çok sevdiğini söyleyen, hatta Türkiye'de yatırım yapmayı düşündüğünü dile getiren iş adamının davetine Ukrayna'dan dostlarının yanı sıra Türkiye'den de çok sayıda seçkin isim konuk oldu. Partiye katılanlar arasında; UEFA Organizasyon CEO'su Martin Kallen ve eşi, İhsan Küçükünsal, Levent Kızıl, Ayşe-Sinan Engin, Engin Altan Düzyatan- Neslişah Alkoçlar, Abdullah- Selin Burnaz, Melisa-Mehmet Mutlu, Umut-Fulya Özkanca, Alp Nuhoğlu, Leon Kohen, Barış- Feride Kaya, Zeynep Mutlu, İpek-Mustafa Denizer ve İlkem Topçuoğlu da vardı.

PLAJDA DANS



Milli takımda oynayan Enes Ünal, liglerin sona ermesinin ardından soluğu Bodrum'da aldı. Ünal, Gündoğan'da bulunan Mare Beach'te hamile eşi Lisa Smellers ile birlikte görüntülendi. Gün boyu iskelede arkadaşlarıyla birlikte oturan çift, bol bol sohbet etti. Akşam saatlerine doğru Ünal, arkadaşlarıyla denize girdi, denizden çıktıktan sonra ise eşi ile birlikte dans etti.



TATİLDEN MARİIN'E...



Sevgilisi Cedi Osman'la tatil yapan oyuncu Ebru Şahin, atv dizisi 'Hercai'nin çekimleri için Mardin'e döndü. 'Hercai'de 'Reyyan'ı canlandıran Şahin, uçaktan 'Mardin'e dönüş' diye bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, dün de dizi setinin başladığını partneri Akın Akınözü ile çektirdiği fotoğraf ile duyurdu.



TEKNEDEN SERİN SULARA



Oyuncu Hande Ataizi, Bodrum'da tatil yapıyor. Ataizi, önceki gün Cennet Koyu'nda bir arkadaşının teknesinde deniz keyfi yaparken objektiflere takıldı.



YALNIZ GÜZEL



Geçtiğimiz günlerde rap'çi Reynmen ile fotoğrafları çıkan ve 'Acaba yeni bir aşk mı?' sorusunu akıllara getiren 2019 Fashion TV birincisi Elif Yılmaz, Bodrum Yalıkavak'ta tek başına objektiflere takıldı. Sıcaktan bunalan Yılmaz, sık sık denize girerek serinledi.



SOSYAL MESAFE UYARISI



Çıkardığı 'Night Clubbin' isimli parça ile dünyanın en önemli elektronik müzik sitesi Beatport'te 5 numaraya yükselen DJ Kubilay Aydın, şu sıralar Çeşme-Bodrum arasında mekik dokuyor. Aydın'ın önceki günkü durağı Ganj Türkbükü'ydü. Happy hour partisinde DJ kabinine geçen Aydın, şarkı aralarında hazırladığı remiks ile de sık sık "Sosyal mesafeye uyalım" anonsu yaptı.