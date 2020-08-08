Kendime gelmem için sevgilim bana vurdu

Ukraynalımanken Daria Kyryliuk, Çeşme'deki Momo Beach'in güvenlik görevlilerinin kendisini darp ettiğini söyleyip şikayetçi olmuştu. Önceki gün bir TV kanalına bağlanan Daria, ilginç bir açıklama yaptı. Sevgilisiyle ortaya çıkan kavga görüntüleri sorulan Daria, "Panik atak yaşadım. O sırada sevgilim kendime gelmem için bana vurdu. Bu görüntüleri her yerde tekrar tekrar yayınlıyorlar" dedi.UZMAN Klinik Psikolog Esra Ezmeci konuyla ilgili şunları söyledi: "Panik atak hastası yerinde durur, hareket etmez ve diğer insanlara saldırmaz. Kayıtlara göre kadının davranışları daha çok alkollüyken yapılan davranışlar olarak gözüküyor. Bu arada panik atak geçiren birine kendine gelsin diye vurulmaz."