Şahinkaya’yı anma sergisi

Vısıon Art Platform, geçen yıl kaybettiğimiz Türkiye'nin en değerli kadın sanatçılarından Emel Şahinkaya'yı anıyor. Sanatçının ustalık dönemine ait eserlerinden özel bir seçkiyi 10 Eylül 2020 tarihine kadar 42 Maslak'ta yer alan sergi mekanında izleyiciyle buluşturuyor. Şahinkaya'nın özellikle 1988–2008 dönemi yapıtlarına ışık tutan sergi, sanatçının aramızdan ayrılışının ardından gerçekleştirilen ilk sergi olma niteliğini taşıyor. 10 Eylül 2020 tarihine kadar Maslak 42'de gezilebilen sergiye, Mehmet Ergüven'in Emel Şahinkaya'nın sanat hayatı üzerine kaleme aldığı, 100'ü aşkın eserinin yer aldığı sanatçı kitabı eşlik ediyor.