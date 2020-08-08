Tülin, kızımın soyadını değiştirmekle tehdit ediyor

Ünlü manken ve sunucu Tülin Şahin, Nisan 2019'da Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile Portekiz'de evlendiğini belirtmişti. Evlilik haberinin ardından ünlü manken hamile olduğunu duyurmuş, Kasım 2019'da kızı Siena Leyla'yı kucağına almıştı. Çiftin, resmi evliliklerinin olmadığı ve anlaşamayarak ayrıldıkları ortaya çıktı.

BEBEĞİ GÖSTERMİYOR



Noronhna, iş için Portekiz'e gitti, kızları Siena Leyla ise annesiyle birlikte kaldı. İdidaya göre, Şahin, Noronha'yı bebeğini göstermemekle tehdit etti. Noronha, yurt dışından sesli ve görüntülü olarak kızıyla görüşmek istese de aramalarına yanıt alamadı. Aile Mahkemesi'ne başvuran Noronha, Şahin'in kızı ile görüşmesine engel olduğunu, kendisini kızlarının soyadını değiştirmekle tehdit ettiğini iddia etti. Çocuğuyla iletişim kurmak isteyen Noronha'nın talebini kabul eden mahkeme, her ayın ilk yedi günü her gün saat 12.00 ile 17.00 saatleri arasında babasının çocuğuyla iletişim kurmasına karar verdi.