Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 8 Ağustos 2020 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji gündemi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 8 Ağustos 2020 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2020 Ağustos Ayında Neler Oluyor?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: ''Kimse tarihini unutmaz. Bir de ne çektiğini! Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri eş zamanlı olarak Ağustos ayının en çok konuşlan konuları arasında yerini alabilir. Jüpiter - Neptün 60' lığı termik santralleri gündeme taşıyabilir.
Koç: Evi ve çocukları olan bir Koç burcuysan ailenin güvenliğini her şeyden üstün tutmaya başlıyorsun. Çocuklarının eğitimini iyileştirmek adına kararlar alabilirsin.
Boğa: Geçmişte haksızlığa uğradığın konularda haklı olan tarafın ortaya çıkması içini rahatlatıyor. Boşanma sürecinde olan bir Boğa burcuysan fikirlerinde yaşadığın değişiklik, hukuki işlemleri durdurma kararı almana neden olabilir.
İkizler: Ailevi konuların bolca gündemde olacağı bir güne başlıyorsun. Ailenin; gayrimenkul, arsa gibi konuları içeren ve çözümlenemeyen miras sorunları olabilir. Bu problemleri çözmekte aktif rol üstlenebilirsin.
Yengeç: Her şeyi yoluna koymuş olmanın rehaveti üzerine çökmüş olabilir. Sorumluluklarını boşlamamalısın. Hayatında biri olmayan bir Yengeç burcuysan bir arkadaşının konuşma tarzı seni etkileyebilir.
Aslan: Yurt dışı bağlantılı işler yapan bir Aslan burcuysan dilini geliştirmek isteyebilirsin. Yoğun tempoda devam eden iş hayatına kısa bir tatil ile mola vermek istiyorsun.
Başak: Söylemlerin ile geçmişte kalbini kırdığını düşündüğün bir arkadaşını arayabilirsin. Karşı tarafın sana hissettirdiği sıcaklık onu yüz yüze konuşmaya davet etmende etkili oluyor.
Terazi: Evli bir Terazi burcuysan eşinden sakladığın küçük bir sırrı bugün açıklayabilirsin. Eşin bu durumu anlayış ile karşılıyor. Komşuların ile yaşadığın anlaşmazlık ortamı karşılıklı nezaket gösterileri ile durgunluk kazanabilir.
Akrep: Aile şirketinde çalışan bir Akrep burucuysan farklı bir alanda kendini deneyimlemek isteyebilirsin. Maddi olarak yeni yatırımların kapısını araladığın bir gün olabilir.
Yay: İlgilendiğin hobilerinde artış söz konusu olabilir. Hobilerinden geçim sağlamak fikri sana mantıklı geliyor. Çevrene karşı daha adil bir yapıdasın. Arkadaşlarının fikrini kolayca etkileyebiliyorsun.
Oğlak: Yeni başladığın ilişkin hakkında arkadaşlarının görüşlerinin olumsuz olması canını sıkabilir. Her türlü görüşe saygı duyuyorsun. Duygularını inandığın şekilde yönlendiriyorsun.
Kova: Akademik çalışmaları olan bir Kova burcuysan araştırmalarında yeni gelişmeler elde ediyorsun. Ailesi ile birlikte yaşayan bir Kova burucuysan ayrı bir eve çıkma planları yapabilirisin.
Balık: Seni gelecek hedeflerinden uzaklaştırdığını düşündüğün korkularından arınabilirsin. İlişkisi olmayan bir Balık burcuysan ciddi bir ilişki için kendini hazır hissettiğin bir dönemdesin.
2020 AĞUSTOS AYINDA NELER OLUYOR?
Dünya her konuya bulaştığımız bir yılı aşmaya çalışıyor. Sokak hareketleri, çatışmalar, eylemler, insanı tepkiler, protestolar ve geleceği sahiplenmekle ilgili karşılaştırmalar, gündemin ağırlığını ifade edecek. Güneş kendi yönettiği ateş burcunda yücelirken, diğer yandan Merkür-Plüton karşı karşıya kalacak. Böyle bir transitle Ağustos ayına başlamamız bu ayın çok da havadar bir atmosfere sahip olmayacağını işaret edecek.
Tarihi Günler !
Ağustos ayında bir diğer tartışma konusu; 100 yılını yad edeceğimiz Sevr Antlaşması olabilir. Takvimler 2020 Ağustos ayını gösterirken bize I. Dünya Savaşı sonunda 10 Ağustos 1920'de Osmanlı Devleti ile İtilâf devletleri arasında imzalanan antlaşma gündeme gelebilir. Güvenli bölge tartışmalarına geri dönebiliriz.
Jüpiter ve Satürn döngüleri kimlerin öne çıkacağını kimlerin geride kalacağını anlatacak.
Türkiye son aylarda ticaret bakımından zorlandı ve tıkandı, tıkandıkça birbirimizi kırdık. Ağustos fırtınasının uğultusu devam ederken, içimizde itiş gücü de olacak. Enerji sektörünü, devlet teşvikli yatırımları, santralleri ve güneş enerji sistemleri gündeme gelebilir.
Global Markaların Değişimi
Uluslararası düzeyde adını duyurmuş birçok kurum ve şirket yeni yaptırımlar ve düzenlemeler yaparken, bu radikal kararların altında bir takım küçülmeler de ortaya çıkabilir.
Milyon Dolarlık Projelerin Akıbeti Ne Olacak?
Gökyüzü, Ağustos ayında dünya çapında söz sahibi olan firmaların ve devletlerin milyon dolarlık projelerinin önemli dönüm noktalarından geçeceğinin üzerinde duruyor. Ayrıca 2020'nin Ağustos ayı önemli bir takım projelerin de başlangıcına ev sahipliği yapabilir. Özellikle Enerji Sektöründe önemli stratejiler geliştirilebilir. Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon firmaları hem kendi iç düzenlerinde hem de satış stratejilerinde değişim meydana gelebilir. GSM operatörlerindeki yasal düzenlemeler gün yüzüne çıkarken telekomünikasyon firmalarının tüketici ve devlet arasında kaldığı bazı durumları da gözlemleyebiliriz. Bu başlıkları 20 Ağustos tarihine kadar yüksek sesle konuşacağız diyor gök kubbe.
Rusya dünya enerji sektöründe dünyanın köşe taşlarından biri olduğunu hatırlatacak.
Gelişen teknoloji, yarışan ülkeler, ayrışan toplumlar, artan ekonomik sıkıntı, dünyanın her köşesinde hissedilirken coğrafya olarak yaşadığımız haksızlıklar yenidünya düzeninde Türkiye refahını kendi topraklarından tayin edeceğini vurgulayacak. Ağustos ayının gezegen ve transit oluşumları doğal kaynaklar sayesinde yönümüzü değiştireceğimizi, komşulara muhtaç olma durumunun kırılacağını ifade ediyor.
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