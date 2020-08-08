Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 8 Ağustos 2020 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji gündemi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 8 Ağustos 2020 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2020 Ağustos Ayında Neler Oluyor?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: ''Kimse tarihini unutmaz. Bir de ne çektiğini! Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri eş zamanlı olarak Ağustos ayının en çok konuşlan konuları arasında yerini alabilir. Jüpiter - Neptün 60' lığı termik santralleri gündeme taşıyabilir.

Koç: Evi ve çocukları olan bir Koç burcuysan ailenin güvenliğini her şeyden üstün tutmaya başlıyorsun. Çocuklarının eğitimini iyileştirmek adına kararlar alabilirsin.

Boğa: Geçmişte haksızlığa uğradığın konularda haklı olan tarafın ortaya çıkması içini rahatlatıyor. Boşanma sürecinde olan bir Boğa burcuysan fikirlerinde yaşadığın değişiklik, hukuki işlemleri durdurma kararı almana neden olabilir.

İkizler: Ailevi konuların bolca gündemde olacağı bir güne başlıyorsun. Ailenin; gayrimenkul, arsa gibi konuları içeren ve çözümlenemeyen miras sorunları olabilir. Bu problemleri çözmekte aktif rol üstlenebilirsin.

Yengeç: Her şeyi yoluna koymuş olmanın rehaveti üzerine çökmüş olabilir. Sorumluluklarını boşlamamalısın. Hayatında biri olmayan bir Yengeç burcuysan bir arkadaşının konuşma tarzı seni etkileyebilir.