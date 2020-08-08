Yeşim Salkım'dan son dakika açıklaması: Yeşim Salkım, kendisinden özür dileyen Murat Övüç'ü affetmedi! "O arkadaşın..."

Murat Övüç ve Yeşim Salkım hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ederken Murat Övüç'ün Yeşim Salkım'dan özür dilemesinin ardından Salkım cephesinden bir açıklama geldi. Övüç'ün özrünü kabul etmediğini belirten bir video yayımlayan Yeşim Salkım "İşleri iptal edildiği için özür diledi" açıklamasında bulundu.
Murat Övüç, Yeşim Salkım'dan özür dilediği bir videoyu sosyal medyasından yayımlamasının ardından Yeşim Salkım da bir video yayınlayarak özrünü kabul etmediğini açıkladı. Öte yandan "Gerçek ve samimi bir özür değildi" diyen ünlü sanatçı Övüç'ün özrünü kabul etmedi.
İşte Yeşim Salkım'ın son dakika açıklamaları...
Mynet'in haberine göre; Sosyal medya ünlüsü Murat Övüç, sahne aldığı bir mekanda Yeşim Salkım'ın ismini kullanarak açıkça küfür etmiş, bu görüntüler de izleyenlerin tepkisini çekmişti. Bir süre önce kadınlar hakkında sarf ettiği sözlerle de kadınların tepkisini çeken Övüç, Salkım'dan özür dilemişti.
ÖVÜÇ'ÜN ÖZRÜNÜ KABUL ETMEDİ
Sahne almasının engellendiğini de iddia eden Övüç'ün bu özrü samimi bulunmamıştı. Yeşim Salkım, Instagram hesabından sosyal medya ünlüsünün özrüyle ilgili açıklama yaptı. Övüç ile mahkemede hesaplaşacağını tekrar eden Salkım, aracı olup ortamı yumuşatmak isteyenlere de, "Aleni şekilde herkesin ortasında bir hakarete maruz kaldım ve bu mahkemeyle sonuçlanacak. Araya girmek isteyenlerde lütfen karışmayın, bu konu sizi ilgilendirmez" dedi.
"İŞLERİ İPTAL EDİLDİĞİ İÇİN ÖZÜR DİLEDİ"
Övüç'ün hamlesinin ardından sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak açıklama yapan Yeşim Salkım, özrü kabul etmediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"İki çocuk annesi bana herkesin içinde bir küfür edildi ben de bunu hesabını tüm kadınlar adına sormak istiyorum. Sözümden dönmeyeceğim. Benden özür dilenmesini nedeni de işlerinin iptal olması. Çünkü gerçek ve samimi bir özür değildi. O arkadaşın işlerini iptal etmeyin. Ekmek başka bir şey. Benden dilenen özrün de bu yüzden olduğunun farkındayım. Ben 50 yaşında bir kadının kimin neyi nasıl yaptığını çok iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.