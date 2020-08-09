Duygusal şiddet gördüm

MankenTülin Şahin'in, kızının babası Pedro de Noronha ile davalık olmasınıgündeme getirmişti. Noronha'nın kızını kendisine göstermemekle suçladığı Şahin, açıklama yaptı: "Hamileliğim boyunca ve sonrasında duygusal olarak yaralayıcı eleştirilere maruz kaldım.""Doğumdan sonra eski fiziğime dönmem için baskı yaptı. Hamileyken bir tane dondurma yediğim için şiddetli kavga çıkardı. 'Çocuğuna bakmak için gece uyanmak senin işin değil' deyip zorla iki bakıcı tuttu. 5 aylık kızımızın bile şişman olduğunu söylediği tartışmalara maruz kaldım."