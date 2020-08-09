İftiracıya dava açtı

Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çifti, geçtiğimiz günlerde Sinan Altıntaş'ın kendilerini ölümle tehdit ettiğini belirtip suç duyurusunda bulunmuş ve bir ay süreyle korunma kararı aldırmıştı. Ancak olaylar durulmadı. Eliz Arden adlı kişi, sosyal medyada Başak Tatlıtuğ ile Altıntaş'ın eskiden sevgili olduğunu yazdı.Arden, Tatlıtuğ'un bu ilişkiyi saklamaya çalıştığını da belirtti. Bunun üzerinde Başak Tatlıtuğ, Sinan isimli şahsı tanımadığını, Eliz Arden adlı kişinin sosyal medya hesabından asılsız yorumlarda bulunarak kendisine iftira attığını ifade edip şikayetçi oldu. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.