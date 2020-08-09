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İftiracıya dava açtı

kullanıcısı , ’un, “Eşimle beni ölümle tehdit ediyor” diye şikayetçi olduğu ile eskiden sevgili olduğunu iddia etti. Tatlıtuğ, ‘Bana iftira atıyor’ diyerek şikayetçi oldu

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN
Giriş Tarihi: 9.8.2020 ABONE OL
İftiracıya dava açtı
KORUNMA KARARI ÇIKMIŞTI

Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çifti, geçtiğimiz günlerde Sinan Altıntaş'ın kendilerini ölümle tehdit ettiğini belirtip suç duyurusunda bulunmuş ve bir ay süreyle korunma kararı aldırmıştı. Ancak olaylar durulmadı. Eliz Arden adlı kişi, sosyal medyada Başak Tatlıtuğ ile Altıntaş'ın eskiden sevgili olduğunu yazdı.

'BU ŞAHSI TANIMIYORUM'

Arden, Tatlıtuğ'un bu ilişkiyi saklamaya çalıştığını da belirtti. Bunun üzerinde Başak Tatlıtuğ, Sinan isimli şahsı tanımadığını, Eliz Arden adlı kişinin sosyal medya hesabından asılsız yorumlarda bulunarak kendisine iftira attığını ifade edip şikayetçi oldu. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
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İftiracıya dava açtı
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