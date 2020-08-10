Haberler Günaydın Haberleri 20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisiyle aşk pozuna eski eşi Duygu Kumarki'den sert sözler! İsmail Hacıoğlu'nun boşandığı eşi Duygu Kumarki "Arsız güçlü olunca…"

20 gün önce boşanan 'nun sevgilisiyle aşk pozuna eski eşi 'den sert sözler! İsmail Hacıoğlu'nun boşandığı eşi Duygu Kumarki "Arsız güçlü olunca…"

ile boşanmalarının üzerinden 1 ay bile geçmeden yeni sevgilisi ile paylaşımda bulunan oyuncu magazin gündemine bomba gibi düştü. Aynı dizide iki aşığı oynayan İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran'ın set arkadaşlıkları aşka dönüştü. nedeni olarak gösterilen Merve Çağıran ile romantik paylaşımda bulunan Duygu Kumarki'den sitem dolu sözler geldi. İşte Duygu Kumarki'nin sosyal medyadan paylaştığı sert sözler...

Giriş Tarihi: 10.8.2020 12:53 Son Güncelleme: 10.8.2020 13:03 ABONE OL
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisiyle aşk pozuna eski eşi Duygu Kumarki'den sert sözler! İsmail Hacıoğlu'nun boşandığı eşi Duygu Kumarki Arsız güçlü olunca…

ile boşanmalarının üzerinden 1 ay bile geçmeden yeni sevgilisi ile paylaşımda bulunan oyuncu magazin gündemine bomba gibi düştü. Aynı dizide iki aşığı oynayan İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran'ın set arkadaşlıkları aşka dönüştü.

20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisiyle aşk pozuna eski eşi Duygu Kumarki'den sert sözler! İsmail Hacıoğlu'nun boşandığı eşi Duygu Kumarki Arsız güçlü olunca…

nedeni olarak gösterilen ile romantik paylaşımda bulunan 'na eski eşi 'den sitem dolu sözler geldi.

20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisiyle aşk pozuna eski eşi Duygu Kumarki'den sert sözler! İsmail Hacıoğlu'nun boşandığı eşi Duygu Kumarki Arsız güçlü olunca…

DUYGU KUMARKİ'DEN SERT SATIRLAR

Hacıoğlu'nun aşkını ilan etmesinin ardından 20 gün önce boşandığı de hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisiyle aşk pozuna eski eşi Duygu Kumarki'den sert sözler! İsmail Hacıoğlu'nun boşandığı eşi Duygu Kumarki Arsız güçlü olunca…

Kumarki, "Çok mesaj alıyorum herkese çok teşekkür ediyorum ama bana neden konuşmadınız demeyin. Benim tarzım değil bulunduğun seviyeden aşağıya bakamıyorum. Dolayısıyla her şey ortaya kendiliğinden çıkar. Allah benim yanımda ilahi adaletini sevdiğim..."

20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisiyle aşk pozuna eski eşi Duygu Kumarki'den sert sözler! İsmail Hacıoğlu'nun boşandığı eşi Duygu Kumarki Arsız güçlü olunca…

"Arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş" dedi.

20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisiyle aşk pozuna eski eşi Duygu Kumarki'den sert sözler! İsmail Hacıoğlu'nun boşandığı eşi Duygu Kumarki Arsız güçlü olunca…

Kumarki mahkeme kararıyla eski eşinin soyadını kullanmaya devam edeceğini bunu da kızları Yemin için yaptığını açıkladı.

20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisiyle aşk pozuna eski eşi Duygu Kumarki'den sert sözler! İsmail Hacıoğlu'nun boşandığı eşi Duygu Kumarki Arsız güçlü olunca…

ile 'nin Yemin adından bir kızları var.

20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisiyle aşk pozuna eski eşi Duygu Kumarki'den sert sözler! İsmail Hacıoğlu'nun boşandığı eşi Duygu Kumarki Arsız güçlü olunca…

'nin eşine sitem paylaşımı sonra 'ndan henüz yanıt gelmedi.

20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisiyle aşk pozuna eski eşi Duygu Kumarki'den sert sözler! İsmail Hacıoğlu'nun boşandığı eşi Duygu Kumarki Arsız güçlü olunca…

Ayrıca 'ın hakkında yapılan 'yuva yıkan kadın' yorumlarına ne diyeceği ise merak konusu olsu.

ARKADAŞINA GÖNDER
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisiyle aşk pozuna eski eşi Duygu Kumarki'den sert sözler! İsmail Hacıoğlu'nun boşandığı eşi Duygu Kumarki "Arsız güçlü olunca…"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA