20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisiyle aşk pozuna eski eşi Duygu Kumarki'den sert sözler! İsmail Hacıoğlu'nun boşandığı eşi Duygu Kumarki "Arsız güçlü olunca…"

Kumarki, "Çok mesaj alıyorum herkese çok teşekkür ediyorum ama bana neden konuşmadınız demeyin. Benim tarzım değil bulunduğun seviyeden aşağıya bakamıyorum. Dolayısıyla her şey ortaya kendiliğinden çıkar. Allah benim yanımda ilahi adaletini sevdiğim..."