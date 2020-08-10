20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisiyle aşk pozuna eski eşi Duygu Kumarki'den sert sözler! İsmail Hacıoğlu'nun boşandığı eşi Duygu Kumarki "Arsız güçlü olunca…"

Duygu Kumarki ile boşanmalarının üzerinden 1 ay bile geçmeden yeni sevgilisi Merve Çağıran ile paylaşımda bulunan oyuncu İsmail Hacıoğlu magazin gündemine bomba gibi düştü. Aynı dizide iki aşığı oynayan İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran'ın set arkadaşlıkları aşka dönüştü.
Boşanma nedeni olarak gösterilen Merve Çağıran ile romantik paylaşımda bulunan İsmail Hacıoğlu'na eski eşi Duygu Kumarki'den sitem dolu sözler geldi.
DUYGU KUMARKİ'DEN SERT SATIRLAR
Hacıoğlu'nun aşkını ilan etmesinin ardından 20 gün önce boşandığı Duygu Kumarki de sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.
Kumarki, "Çok mesaj alıyorum herkese çok teşekkür ediyorum ama bana neden konuşmadınız demeyin. Benim tarzım değil bulunduğun seviyeden aşağıya bakamıyorum. Dolayısıyla her şey ortaya kendiliğinden çıkar. Allah benim yanımda ilahi adaletini sevdiğim..."
"Arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş" dedi.
Kumarki mahkeme kararıyla eski eşinin soyadını kullanmaya devam edeceğini bunu da kızları Yemin için yaptığını açıkladı.
Ayrıca Merve Çağıran'ın hakkında yapılan 'yuva yıkan kadın' yorumlarına ne diyeceği ise merak konusu olsu.