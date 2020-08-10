Açık havada yemek yiyin açık büfeden uzak durun

Yoğun pandemi döneminin ardından normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte restoranlardaki müşteri yoğunlukları da arttı.Yemek için tercih edeceğimiz restoranlarda dikkat etmemiz gereken basit ama önemli kurallar var. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, dikkat edilmesi gerekenleri GÜNAYDIN okurları için anlattı...Özellikle tatil beldelerinde konaklama yapılan otellerdeki restoranlara dikkat etmek gerekiyor. Yemek için mekan seçiminde, Covid-19 enfeksiyon riskine karşı kapalı mekanlar yerine açık alanları olan ve masalar arasında en az 1.5-2 metre mesafe kuralı uygulayan işletmelerin tercih edilmesini tavsiye ediyorum.Çok kalabalık olan bir yere, insanların kesinlikle maske takmadığını gördüğümüz, çok yakın mesafelerde masaları olan restoranlardan uzak durulmalı.Açık havada virüsün bulaşma ihtimali daha düşük olduğu için restorana gidilmek istendiğinde mümkünse açık hava ortamı olan bir yer tercih edilmesini öneriyorum.Maske takılsa da takılmasa dakapalı ortama göre açık ortamdakibulaşma ihtimali daha düşüktür. Masalarınarasında en az 2 metre boşlukbırakılmış yerlere gidilebilir. Çok kişinintemas ettiği açık büfelerden uzakdurulmalı.Garsonun tek tek servis yaptığımekanlar gidilmek için uygun. Bazırestoranlar ya da bazı büyük işletmelerdeaçık büfeler hazırlanıyor ve büfelerdekigarsonlar servis yapıyor. Oşekilde olması koşuluyla tercih edilebilir.Burada dikkat edilmesi gereken nokta, herkes kendi yemeğini açık büfe masasından almamalı.Aslında çocukların fast-food restoranlarına hiç götürülmemesi önerilir ama götürülecekse de o restoranın içindeki insan sayısı çok önemli. Kalabalık olan yerlere çocuklar kesinlikle sokulmamalı. Çok yoğun olmayan bir yerse veya o restoranın açık havada bir masası varsa oralara götürülmeli.Para, her türlü mikroorganizma açısından kişiden kişiye bulaştırma anlamında önemli bir araç; o nedenle pandemi döneminde mümkün olduğunca ödeme şekli olarak para tercih edilmemeli. Kredi kartı için de kişinin kredi kartını karşısındaki kişiye vermesi, o kişinin ellemesi, kartı makinede işleme alıp tekrar kişiye iade etmesi yine ortak kullanım oluyor.O nedenle temassız ödemeler tercih edilmeli. Çünkü temassız ödemede kişi, kendi kartını başka birine vermeden ödeme yapabiliyor.