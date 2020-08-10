‘Acılarımızı paylaşarak birbirimizi iyileştireceğiz’

Günaydın,geçtiğimiz günlerde ünlü manken Tülin Şahin ile kızının babası Pedro de Noronha arasında yaşananları manşetten duyurdu. Noronha, Şahin'i kızlarını kendisine göstermemekle suçlamış, Şahin ise yaptığı açıklamada duygusal şiddet gördüğünü söylemişti. Hamilelik süreci ve sonrasında Noronha'nın yaralayıcı eleştirilerine maruz kaldığını açıklayan Şahin'e sevenlerinden yüzlerce destek mesajı geldi. Kadınlardan gelen mesajlara teşekkür eden Şahin, "Paylaştıkça birbirimize yardımcı olabileceğiz ve birbirimizi iyileştireceğiz. Artık sus ve sabret devri bitti" dedi. Şahin gördüğü duygusal şiddetle ilgili şunları söylemişti: "Pedro doğumdan sonra eski fiziğime dönmem için baskı yaptı. Hamileyken bir dondurma yediğim için şiddetli kavga çıkardı. 5 aylık kızımızın bile şişman olduğunu söylediği tartışmalara maruz kaldım."Öte yandan Hadise'den sonra Bengü de yayınladığı mesajla Şahin'e destek çıktı. Bengü, 'Bir sene önce doğum yapmış bir kadın olarak Şahin'in maruz kaldığı psikolojik şiddet ve baskının karşısındayım. Tülin, yanındayız' dedi.