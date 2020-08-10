Bodrum yolculuğu 13 saat sürdü

Popunsevilen ismi Deniz Seki, önceki gece Mücver Yalıkavak'ta sahneye çıktı. Hit şarkılarını seslendiren Seki, gecede Tolga Çam imzalı bir kıyafet giydi. Salgın yüzünden beş ay aradan sonra ilk defa sahneye çıkan Seki'ye ilgi büyüktü. Mekanın rezervasyonları günler öncesinden doldu. Konsere giderken Soma yolunda aracının bozulduğunu söyleyen Seki, "Çekicinin üzerinde Bodrum'a geldim, sekiz saatlik yol 13 saat sürdü" diyerek şanssız bir olay yaşadığını dile getirdi. Karantina günleriyle ilgili de konuşan şarkıcı, "Ruhani olarak çok değiştim. Çok mutluyum, inşallah her şey benim için iyi olacak. Siz de bol bol dua edin benim için" dedi.