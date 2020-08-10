Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'in çiftinden aşk dolu paylaşım! Tekne pozu veren Ezgi Eyüboğlu sevgilisi Oğulcan Engin ile düşman çatlattı!

Bu senenin en çok konuşulan aşklarından olan Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin çifti tatile doymadı. Instagram'da 1 milyon takipçisi olan oyuncu Ezgi Eyüboğlu sevgilisi Oğulcan Engin ile yaptığı son paylaşım ile adeta düşman çatlattı.
Evlilik yolunda giden ilişkilerinde zaman zaman sosyal medya hesaplarından da paylaşımlarda bulunan ikiliden Ezgi Eyüboğlu mutlu geçen pazar gününe dair bir paylaşımda bulundu.
Instagram hesabından bir botta çekilmiş karelerini paylaşan Ezgi bu karenin altına şu satırları yazdı:
"Çok güzel ve keyifli bir pazar günü geçirdim, hiç stres olmadım ve bol bol güneş ışığı aldım. Kendimi çok şanslı hissediyorum"