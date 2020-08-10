Haberler Günaydın Haberleri Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'in çiftinden aşk dolu paylaşım! Tekne pozu veren Ezgi Eyüboğlu sevgilisi Oğulcan Engin ile düşman çatlattı!

ile 'in çiftinden ! veren Oğulcan Engin ile düşman çatlattı!

Bu senenin en çok konuşulan aşklarından olan ile çifti tatile doymadı. 'da 1 milyon takipçisi olan oyuncu Oğulcan Engin ile yaptığı son paylaşım ile adeta düşman çatlattı. Evlilik yolunda giden ilişkilerinde zaman zaman sosyal medya hesaplarından da paylaşımlarda bulunan ikiliden Ezgi Eyüboğlu mutlu geçen pazar gününe dair bir paylaşımda bulundu. "Kendimi çok şanslı hissediyorum" diyen Ezgi Eyüboğlu sevgilisi ile mutluluk pozundan sonra mayolu paylaşımı ile de beğeni topladı. İşte ...

Giriş Tarihi: 10.8.2020 16:57 Son Güncelleme: 10.8.2020 17:14 ABONE OL
Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'in çiftinden aşk dolu paylaşım! Tekne pozu veren Ezgi Eyüboğlu sevgilisi Oğulcan Engin ile düşman çatlattı!

Bu senenin en çok konuşulan aşklarından olan ile çifti tatile doymadı. 'da 1 milyon takipçisi olan oyuncu Oğulcan Engin ile yaptığı son paylaşım ile adeta düşman çatlattı.

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'in çiftinden aşk dolu paylaşım! Tekne pozu veren Ezgi Eyüboğlu sevgilisi Oğulcan Engin ile düşman çatlattı!

Evlilik yolunda giden ilişkilerinde zaman zaman sosyal medya hesaplarından da paylaşımlarda bulunan ikiliden mutlu geçen pazar gününe dair bir paylaşımda bulundu.

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'in çiftinden aşk dolu paylaşım! Tekne pozu veren Ezgi Eyüboğlu sevgilisi Oğulcan Engin ile düşman çatlattı!

hesabından bir botta çekilmiş karelerini paylaşan Ezgi bu karenin altına şu satırları yazdı:

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'in çiftinden aşk dolu paylaşım! Tekne pozu veren Ezgi Eyüboğlu sevgilisi Oğulcan Engin ile düşman çatlattı!

"Çok güzel ve keyifli bir pazar günü geçirdim, hiç stres olmadım ve bol bol güneş ışığı aldım. Kendimi çok şanslı hissediyorum"

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'in çiftinden aşk dolu paylaşım! Tekne pozu veren Ezgi Eyüboğlu sevgilisi Oğulcan Engin ile düşman çatlattı!

sevgilisi ile mutluluk pozundan sonra mayolu paylaşımı ile de beğeni topladı.

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Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'in çiftinden aşk dolu paylaşım! Tekne pozu veren Ezgi Eyüboğlu sevgilisi Oğulcan Engin ile düşman çatlattı!
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