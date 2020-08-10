Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin'in çiftinden aşk dolu paylaşım! Tekne pozu veren Ezgi Eyüboğlu sevgilisi Oğulcan Engin ile düşman çatlattı!

Bu senenin en çok konuşulan aşklarından olan Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin çifti tatile doymadı. Instagram'da 1 milyon takipçisi olan oyuncu Ezgi Eyüboğlu sevgilisi Oğulcan Engin ile yaptığı son paylaşım ile adeta düşman çatlattı.