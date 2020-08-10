Kuruçeşme’de pop müzik fırtınası esti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği İstanbul Yeditepe Konserleri kapsamında Mustafa Sandal ve Elif Kaya sahne aldı. Sandal ve Kaya, hit şarkılarla herkesi coşturdu. Konserin yayınlandığı günün Sandal'ın oğlu Yaman'ın 12'nci yaş doğum gününe denk gelmesi ilginç bir tesadüf oldu. T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yayınlanan konserler, izleyicilerle ünlüleri buluşturmaya devam edecek.İstanbul Devlet Opera ve Balesi, pandemi tedbirlerine dikkat ederek etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Napoliten Konserleri, önceki akşam Bodrum Kalesi'nde sahnelendi. Duygu yüklü İtalyan halk şarkılarından oluşan konserde, F.P Tosti , E. de Curtis, R.Falvo, L. Denza, C.A.Bixio, G.Cottrau, R.Leoncavallo, S. Cardillo gibi bestecilerin eserlerin seslendirildi. Konserde tenorlar Serkan Bodur, Berk Dalkılıç, Can Reha Gün, Yoel Keşap, Ufuk Toker ve Onur Turan'a piyanist Hüseyin Kaya eşlik etti. Konser, 29 Ağustos'ta İstanbul Beyoğlu Talimhane'de bir kez daha gerçekleştirilecek.İlk kez 2000 yılında düzenlenen Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali, bu yıl 21'inci kez sinemaseverlerle buluşuyor. İzmir'de aralıksız olarak devam eden tek sinema festivali olan İzmir Kısa Film Festivali, bu yıl 2-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. 102 ülkeden 2 bin 980 filmin başvuruda bulunduğu festivalin ödül törenini geçen yıl Hakan Bilgin sunmuştu.Bursa'da 18-28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Açıkhava Tiyatro Günleri'nde seyirciyle buluşacak oyunlar belli oldu . Etkinlik kapsamında, 'Biraderler Cabaret', 'Tartuffe', 'Benimle Delirir misin?', 'Süt Kardeşler', 'Ağustos Böceği ve Karınca', 'Çocuk Oyuncağı', 'Hayalet Kumpanya', 'Cimri', 'Kürklü Venüs' izleyiciyle buluşacak.3 Eylül'de başlayacak 31. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin Onur Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Aziz Nesin Emek Ödülü, 31 yıl önce festivalde ödül alan usta oyuncu Şerif Sezer'e, Sanat Çınarı Ödülü ise oyuncu, yönetmen ve yazar Tamer Levent'e verilecek. Ödüller, 3 Eylül'de takdim edilecek.