Haberler Günaydın Haberleri Şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor! Hamile Petek Dinçöz'ün bebeğinin cinsiyeti de belli...

Şarkıcı ikinci kez anne oluyor! de belli...

Ünlü şarkıcı 'den geldi. İkinci kez anne olacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Petek Dinçöz 2014 yılında iş insanı 'yla evlenmişti. İrfan Aslan adından bir erkek çocuk sahibi olan ve Serkan Kodaloğlu yeniden anne baba olmanın heyecanını yaşıyor. Sosyal medyadan paylaştığı patiklerle bebeğinin cinsiyetini de belli eden Petek Dinçöz'e tebrik yorumları yağdı. İşte 40 yaşında yeniden kalan ...

Giriş Tarihi: 10.8.2020 10:32 Son Güncelleme: 10.8.2020 10:35 ABONE OL
Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor! Hamile olduğunu açıklayan Petek Dinçöz'ün bebeğinin cinsiyeti de belli...

Ünlü şarkıcı 'den geldi. İkinci kez anne olacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Petek Dinçöz 2014 yılında iş insanı 'yla evlenmişti.

Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor! Hamile olduğunu açıklayan Petek Dinçöz'ün bebeğinin cinsiyeti de belli...

İrfan Aslan adından bir erkek çocuk sahibi olan Kodaloğlu ve yeniden anne baba olmanın heyecanını yaşıyor.

Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor! Hamile olduğunu açıklayan Petek Dinçöz'ün bebeğinin cinsiyeti de belli...

Metropol hayatından sıkılıp doğayla iç içe daha sakin ve dingin bir hayat yaşamak için Bodrum'a yerleşen , hamilelik haberini takipçileriyle paylaştı.

Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor! Hamile olduğunu açıklayan Petek Dinçöz'ün bebeğinin cinsiyeti de belli...

40 yaşında yeniden kalan kız bebek beklediğini sosyal medya hesabından paylaştığı pembe patiklerle duyurdu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor! Hamile Petek Dinçöz'ün bebeğinin cinsiyeti de belli...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA