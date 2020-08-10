Şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor! Hamile Petek Dinçöz'ün bebeğinin cinsiyeti de belli...

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'den bebek müjdesi geldi. İkinci kez anne olacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Petek Dinçöz 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu'yla evlenmişti.
İrfan Aslan adından bir erkek çocuk sahibi olan Petek Dinçöz Kodaloğlu ve Serkan Kodaloğlu yeniden anne baba olmanın heyecanını yaşıyor.
Metropol hayatından sıkılıp doğayla iç içe daha sakin ve dingin bir hayat yaşamak için Bodrum'a yerleşen Petek Dinçöz, hamilelik haberini takipçileriyle paylaştı.
40 yaşında yeniden hamile kalan Petek Dinçöz kız bebek beklediğini sosyal medya hesabından paylaştığı pembe patiklerle duyurdu.