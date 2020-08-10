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HABERİ | , 'la aşkı için ilk kez açıklama yaptı! İsmail Hacıoğlu: "Linç etmeye kalkıyorsunuz"

haberi...Eşi 'den boşanıp eski rol arkadaşı ile olan ilişkisini sosyal medyada duyuran 'na sosyal medya üzerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Öte yandan eski eşi Duygu Kumarki de sosyal medyası üzerinden imalı mesajlarda bulunmuş ve tepki göstermişti. Merve Çağıran ile ilişkisine gelen tepkilerin ardından İsmail Hacıoğlu ilk kez açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 10.8.2020 21:59 Son Güncelleme: 10.8.2020 22:01 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ | İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkı için ilk kez açıklama yaptı! İsmail Hacıoğlu: Linç etmeye kalkıyorsunuz

4 yıllık eşi 'den yaklaşık 20 gün önce boşanan , ile ilişkisini ilan edince sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Öte yandan eski eşi Duygu Kumarki de kendisine imalı mesajlar yollamış, bunları sosyal medyasından yayınlamıştı. Durum karşısında sessizliğini koruyan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran ile ilişkisi hakkında açıklamalarında bulundu.

İSMAİL HACIOĞLU, MERVE ÇAĞIRAN İLE İLİŞKİSİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI!

İsmail Hacıoğlu'nun Merve Çağıran ile ilgili son dakika açıklamaları şöyle;

SON DAKİKA HABERİ | İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkı için ilk kez açıklama yaptı! İsmail Hacıoğlu: Linç etmeye kalkıyorsunuz

Oyuncu , yaklaşık 20 gün önce 4 yıllık eşi ile anlaşmalı olarak boşandı. Ünlü oyuncunun evliliğini Çocuk dizisinde partner olduğu için bitirdiği ileri sürülmüştü. Hacıoğlu, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak oyuncuyla aşkını ilan etti.

Yaptığı paylaşıma gelen olumsuz yorumlar sonrasında ise İsmail Hacıoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu açıklamasında şunları ifade etti:

SON DAKİKA HABERİ | İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkı için ilk kez açıklama yaptı! İsmail Hacıoğlu: Linç etmeye kalkıyorsunuz

"Boşanıyoruz dedik evde kırılmadık eşya bırakmadınız... Elinizde delil yokken dava dosyaları olan insanların haberlerinin altına adımı yazmaya kalktınız. Olmadı şimdi de benim paylaşımımdan sonra birbirine umutla bakan iki insanı linç etmeye kalkıyorsunuz. Sebebi buymuş bakın diyorsunuz, 'kesin bu yüzden boşandılar'. İlişki dediğiniz, bir günde biten bir şey değil. Pandemiden dolayı geciktiğimiz boşanma sürecinde, yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir. Maalesef ne bir eşyamız kırıldı ne de sesimiz yükseldi birbirimize. Asla üçüncü bir kişiden ötürü değil, karşılıklı anlaşarak boşandığımız bu süreçten sonra umutla yaşadıklarım. Mutluluğum da, mutsuzluğum da beni ilgilendirir. Saygılarımla"

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SON DAKİKA HABERİ | İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkı için ilk kez açıklama yaptı! İsmail Hacıoğlu: "Linç etmeye kalkıyorsunuz"
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