Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 10 Ağustos 2020 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 10 Ağustos 2020 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Hayatı kolaylaştırmanın sırları" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 10 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: ''Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını almış.'' Merkür-Uranüs 90'lığı; Ortadoğu'nun dönülmez bir yola girdiğine ve beraberinde önemli olayların konuşulacağına vurgu yapacak. Hava yolları ve hava sahaları konuşulurken önemli siyasetçilerin açıklamaları herkesi şok edebilir.

Koç: Dış görünümünde değişiklik gerçekleştirmek isteyebilirsin. Bu nedenle kuaförünle uzun bir telefon konuşması yapıyorsun. Karar vermekte güçlük çekeceğin bir gün olabilir.

Boğa: Sevildiğini bildiğin ortamlarda vakit geçirmeyi daha çok seviyorsun. Kendini ruhsal anlamda güvende hissetmek isteyebilirsin. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan sevgilin sana bazı itiraflarda bulunabilir.

İkizler: Sakin bir gün geçirmek istiyorsun. İş yeri ile alakalı sorunlar bu sakinliğe engel olabilir. Evli bir İkizler burcuysan eşinin sağlık problemleri üzerine daha çok yoğunlaşmak isteyebilirsin.

Yengeç: Problemlerini belli bir plan çerçevesinde çözmeye seviyorsun. Yakın bir akrabanın bu planlara müdahale etmesi canını sıkabilir. Sakinliğini korumaya çalışıyorsun.

Aslan: Parasal anlamda yaşadığın kaygılar ailenden gelecek bir yardım ile son buluyor. Fakat harcamalarının kontrolden çıkmamasına özen göstermelisin. Çevrendeki insanlar sana bu konuda eleştiriler getirebilir.

Başak: İş yerinde artan tempo seni fiziksel olarak yorabilir. Fakat verimin yüksek. Bugün başarılı projelerin altına imzanı koyabilirsin. Özel hayatın ile aldığın kararların arkasında daha sağlam duracağın bir gün oluyor.