Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 10 Ağustos 2020 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 10 Ağustos 2020 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 10 Ağustos 2020 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Hayatı kolaylaştırmanın sırları" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: ''Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını almış.'' Merkür-Uranüs 90'lığı; Ortadoğu'nun dönülmez bir yola girdiğine ve beraberinde önemli olayların konuşulacağına vurgu yapacak. Hava yolları ve hava sahaları konuşulurken önemli siyasetçilerin açıklamaları herkesi şok edebilir.
Koç: Dış görünümünde değişiklik gerçekleştirmek isteyebilirsin. Bu nedenle kuaförünle uzun bir telefon konuşması yapıyorsun. Karar vermekte güçlük çekeceğin bir gün olabilir.
Boğa: Sevildiğini bildiğin ortamlarda vakit geçirmeyi daha çok seviyorsun. Kendini ruhsal anlamda güvende hissetmek isteyebilirsin. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan sevgilin sana bazı itiraflarda bulunabilir.
İkizler: Sakin bir gün geçirmek istiyorsun. İş yeri ile alakalı sorunlar bu sakinliğe engel olabilir. Evli bir İkizler burcuysan eşinin sağlık problemleri üzerine daha çok yoğunlaşmak isteyebilirsin.
Yengeç: Problemlerini belli bir plan çerçevesinde çözmeye seviyorsun. Yakın bir akrabanın bu planlara müdahale etmesi canını sıkabilir. Sakinliğini korumaya çalışıyorsun.
Aslan: Parasal anlamda yaşadığın kaygılar ailenden gelecek bir yardım ile son buluyor. Fakat harcamalarının kontrolden çıkmamasına özen göstermelisin. Çevrendeki insanlar sana bu konuda eleştiriler getirebilir.
Başak: İş yerinde artan tempo seni fiziksel olarak yorabilir. Fakat verimin yüksek. Bugün başarılı projelerin altına imzanı koyabilirsin. Özel hayatın ile aldığın kararların arkasında daha sağlam duracağın bir gün oluyor.
Terazi: Yakın bir dostunun evliliğinin sorunlar içinde kalmasına gönlün razı olmuyor. Bu konuda yapabileceklerini düşünebilirsin. Çevrende yardım severliğin ile tanınıyorsun.
Akrep: Sevgili Akrep burcu, kozmetik ürünlere harcadığın paraları biraz gözden geçirmenin vakti gelmedi mi sence? Bu harcamalar seni gelecek için hedeflediğin planlarından uzaklaştırıyor.
Yay: Kendi işinin sahibi bir Yay burcuysan önemli bir toplantı gerçekleştiriyorsun. Bu toplantı gelecekteki yatırımlarına da yön verebilir. Annenin akrabaları ile yaşadığın sıkıntılı günleri geride bırakmaya başlıyorsun.
Oğlak: İlişkinde sahiplenici bir tutum sergilemen sorunlar çıkarabilir. Kendini frenlemesini bilmelisin. Kötü alışkanlıklarını bırakmak için profesyonel bir destek almaya başlayabilirsin.
Kova: Mesleğin ile alakalı ilginç kararlar alabilirsin. Ticaret ile uğraşan bir Kova burcuysan işini başka bir şehre taşımak için ilk adımları bugün atabilirsin. Yakın dostlarının desteğini arkanda hissetmek istiyorsun.
Balık: Çalışma alanındaki düzenin bozulabilir. Yeni alacağın terfii ile bir oda değişikliği yaşayabilirsin. Tüm bu koşuşturmalardan sıyrılıp kendini dinlendirmek için fırsat kolluyorsun.
HAYATI KOLAYLAŞTIRMANIN SIRLARI
Günümüz hayatı öyle bir hal aldı ki, savaş, nefret, kin, kavga, yarış, para ve hırs mücadelesiyle akıyor. Bu durumlar bizi daha kaygı dolu ve umutsuz bir hale sokuyor. Bir anda mutsuz ve memnuniyetsiz insanlara dönüşmüş olarak buluyoruz kendimizi. Aslında herkes hayatında 'Hayat kolay, sen bana güven, beraber her şeyi aşacağız' diyen birisini arar. Buna çok ihtiyacımız var değil mi? Bu denli negatif olgularla dolu bu hayatı daha yaşanılabilir hale getirmek bizim elimizde.
Dengeli Olmak Gerekli
Hayat bir denge üzerine kuruludur. Bu dengenin kaybolması hayatımızdaki birçok güzel şeyin de kaybolması demektir aynı zamanda. Kim hayatından; huzur, şefkat, güven, aşk, sağlık gibi şeylerin kaybolmasını ister ki? Bu durumu bir tahterevalliye benzetmek yanlış olmaz. Tıpkı tahterevallinin bir köşesinde çok uzun kalmak ne kadar rahatsız ederse, insan da kendini yoran duygulardan o denli rahatsız olur. Kısacası merkez noktada olmayı istemek ve dengede kalmak buradaki en önemli husus.
Dış Etkenlerden Korkmak Mazide Kaldı
Dışarıdan bizi etkileyecek etkenlere odaklanmamak benliğimize dışarıdan gelebilecek fırtınaları ve gürültülü depremleri bertaraf etme konusunda bize yardımcı olacaktır. Yalnızca kendi iç sesimizi ve mantığımızı dinlemek sayesinde hayattan aldığımız darbeler hangi büyüklükte olursa olsun, yerden kalkmak zor olmayacaktır. Geleceğe daha umutlu ve korkusuz bakabileceğimizin göstergesi dışarıya kulak asmamak ile doğru orantılı.
Dünyaya Nasıl Bakarsak Öyle Görürüz
O kadar dengeden bahsetmişken. Kendimizi bu dengeye adapte etmek için ne yapmalıyız sorusu akıllarda cereyan edebilir. Kendimizi bu dengenin bir parçası yapmak için, bakış açımızı baştan sona değiştirmeliyiz. Bu sanıldığı kadar zor bir durum değildir. Vücudumuzda ve ruhumuzdaki dengeyi sağlayamamak, korku ve kaygılı durumlarda bizlere nefes almayı dahi unutturabilir. Bunun sırrı bilinçaltımızdaki kötü düşünceleri atmaktan geçiyor. Hayata olan bakış açımızı değiştirdiğimizde daha sağlıklı düşünüp tüm kaygılarımızdan arınırız. Unutmayalım ki hayata nasıl bakarsak öyle görürüz.
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