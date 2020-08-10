Yıllar önce taktırdığı silikonlar ünlü mankeni kanser etti! Manken Ceylan Atınç hayatının şokunu yaşadı!

Moda sektörünün tanınan isimlerinden Ceylan Atınç, ürettiği giysilerin tanıtımında rol alıyordu. Mankenlik yaptığı için fiziğine dikkat eden genç kadın, bir süre sonra göğüslerinin küçüklüğünden rahatsız oldu. Bu nedenle genç manken geçtiğimiz yıl, özel bir hastanede göğüs estetiği ameliyatı oldu.

KANSER HÜCRESİ ÜRETEN PROTEZLER ÇIKARILDI

Ünlü modacı aylar sonra, internette gezindiği sırada bir haber gördü. Haberde, vücuduna taktırdığı silikon protez markasında bir sorun oluştuğu ve vücutta zararlı hücreler üretildiği için piyasadan toplatıldığı yazıyordu. Ocak ayında başka bir doktora başvuran ünlü modacının göğüs protezleri incelenmeye alındı. Yeniden ameliyat masasına yatan genç kadının, patoloji bölümüne gönderilen protezlerin inceleme sonrasında dünyada az rastlanan B tipi lenfoma kanser olduğu belirlendi. B tipi lenfoma kanserinin protezden kaynaklandığı için genç modacının da bu kanserli hücreyi taşıdığı tespit edildi.