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Yıllar önce taktırdığı silikonlar ünlü mankeni etti! hayatının şokunu yaşadı!

Silikonları 'ın hayatını kabusa çevirdi. Yıllar önce göğsüne takılan protezlerin ürettiğini öğrenen ünlü modacı ve manken Ceylan Atınç, yaptırdığı kontrolde B tipi lenfoma kanseri olduğunu öğrendi. Zor ve sıkıntılı günler yaşadığını ileri sürerek savcılığa başvuran ünlü modacı Ceylan Atınç, estetik operasyonu gerçekleştiren doktorundan şikayetçi oldu.

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Giriş Tarihi: 10.8.2020 11:52 Son Güncelleme: 10.8.2020 12:00 ABONE OL
Yıllar önce taktırdığı silikonlar ünlü mankeni kanser etti! Manken Ceylan Atınç hayatının şokunu yaşadı!

Moda sektörünün tanınan isimlerinden , ürettiği giysilerin tanıtımında rol alıyordu. Mankenlik yaptığı için fiziğine dikkat eden genç kadın, bir süre sonra göğüslerinin küçüklüğünden rahatsız oldu. Bu nedenle genç geçtiğimiz yıl, özel bir hastanede göğüs estetiği ameliyatı oldu.

KANSER HÜCRESİ ÜRETEN PROTEZLER ÇIKARILDI

Ünlü modacı aylar sonra, internette gezindiği sırada bir haber gördü. Haberde, vücuduna taktırdığı protez markasında bir sorun oluştuğu ve vücutta zararlı hücreler üretildiği için piyasadan toplatıldığı yazıyordu. Ocak ayında başka bir doktora başvuran ünlü modacının göğüs protezleri incelenmeye alındı. Yeniden ameliyat masasına yatan genç kadının, patoloji bölümüne gönderilen protezlerin inceleme sonrasında dünyada az rastlanan B tipi lenfoma olduğu belirlendi. B tipi lenfoma kanserinin protezden kaynaklandığı için genç modacının da bu kanserli hücreyi taşıdığı tespit edildi.

Yıllar önce taktırdığı silikonlar ünlü mankeni kanser etti! Manken Ceylan Atınç hayatının şokunu yaşadı!

SADECE ÖZÜR DİLEDİ

Rapor sonrası ameliyatı gerçekleştiren estetik doktoru Tunç Tiryaki, iddiaya göre ameliyat ettiği hastalarına mail atmış ve protezlerin tehlikeli olabileceğini bildirmişti. Ünlü modacının lenfoma kanserine yakalandığını öğrenen eski doktoru ise Atınç'ı arayarak özür diledi.

Yıllar önce taktırdığı silikonlar ünlü mankeni kanser etti! Manken Ceylan Atınç hayatının şokunu yaşadı!

DOKTORUNU ŞİKAYET ETTİ

Yıllar önce takılan protezlerin zararlı hücreler ürettiğini internetteki bir haberden öğrendikten sonra protezleri çıkarılıp incelenen ve lenfoma kanseri olduğunu öğrenen , zor ve sıkıntılı günler yaşadığını ileri sürerek savcılığa başvurdu. Doktor Tunç Tiryaki'nin kusuru nedeniyle olduğunu ve hayatını tedirginlik içerisinde geçireceğini belirten Atınç'ın ihbarı sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yıllar önce taktırdığı silikonlar ünlü mankeni kanser etti! Manken Ceylan Atınç hayatının şokunu yaşadı!
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