ABD'li ünlü Holloywood yıldızı Alyssa Milano koronavirüsün etkisini hayranlarıyla paylaştı

ABD'nin ünlü Hollywood aktrislerinden Alyssa Milano, Nisan ayında yakalandığı koronavirüs (Covid-19) salgınından iyileşmesinin ardından hayranlarına seslendi. Semptomlarının uzun süre devam ettiğini belirten Milano, virüsün bir etkisi olarak da saçlarının döküldüğünü açıkladı. Sosyal medya hesabından görüntülü paylaşım yapan Milano, "Herkese merhaba. Covid-19 nedeniyle saçlarımın nasıl döküldüğünü size göstermek istedim" diyerek saçlarını taradı. Hollywood yıldızı dökülen saçlarını tarayarak, hayranlarına gösterdi.

"LANET MASKELERİ TAKIN"

Uzun süre semptom gösteren koronavirüs hastalarından iyileştikten sonra saç dökülmesinin yaşandığı ifade ediliyor. Milano, sosyal medya hesabından yaptığı diğer paylaşımda, "Koronavirüsten iyileşenlerin yüzde 65'i saç dökülmesi yaşıyor. Lanet maskelerinizi takın" diyerek tepki gösterdi.

Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan takipçilerine sürpriz yaptı! Sosyal medya yıkıldı!