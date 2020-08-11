Haberler Günaydın Haberleri Biran Damla Yılmaz'a oyuncu sevgili! Yakışıklı oyuncu İlker Kaleli ile Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor?

'a oyuncu sevgili! Yakışıklı oyuncu ile Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor?

dönemi verdiği röportajda yakışıklı oyuncu 'e seslenen ve duyduğu hayranlığı dile getiren , sözleriyle oldukça konuşulmuştu. Magazin gündemine düşen habere göre Biran Damla Yılmaz gönlünü yine ekranların sevilen isimlerinden olan yakışıklı oyuncu 'ye kaptırdı. Son olarak oyuncu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen İlker Kaleli'nin Biran Damla Yılmaz ile bir aydır beraber olduğu iddia edildi. Magazin kulislerinde hızla yayılan aşkı sosyal medyaya damga vurdu.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 15:05 Son Güncelleme: 11.8.2020 15:27 ABONE OL
Biran Damla Yılmaz'a oyuncu sevgili! Yakışıklı oyuncu İlker Kaleli ile Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor?

dönemi verdiği röportajda yakışıklı oyuncu 'e seslenen ve duyduğu hayranlığı dile getiren , sözleriyle oldukça konuşulmuştu. Magazin gündemine düşen habere göre Biran Damla Yılmaz gönlünü yine ekranların sevilen isimlerinden olan yakışıklı oyuncu 'ye kaptırdı.

Biran Damla Yılmaz'a oyuncu sevgili! Yakışıklı oyuncu İlker Kaleli ile Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor?

Son olarak oyuncu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen 'nin ile bir aydır beraber olduğu iddia edildi.

Biran Damla Yılmaz'a oyuncu sevgili! Yakışıklı oyuncu İlker Kaleli ile Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor?

Magazin kulislerinde hızla yayılan ile aşkı sosyal medyaya damga vurdu.

Biran Damla Yılmaz'a oyuncu sevgili! Yakışıklı oyuncu İlker Kaleli ile Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor?

Çiftin her yerde el ele göz göze olduğu öğrenildi.

Biran Damla Yılmaz'a oyuncu sevgili! Yakışıklı oyuncu İlker Kaleli ile Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor?

36, ise 23 yaşında...

ARKADAŞINA GÖNDER
Biran Damla Yılmaz'a oyuncu sevgili! Yakışıklı oyuncu İlker Kaleli ile Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA