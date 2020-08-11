Biran Damla Yılmaz'a oyuncu sevgili! Yakışıklı oyuncu İlker Kaleli ile Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor?

Karantina dönemi verdiği röportajda yakışıklı oyuncu Engin Akyürek'e seslenen ve duyduğu hayranlığı dile getiren Biran Damla Yılmaz, sözleriyle oldukça konuşulmuştu. Magazin gündemine son dakika düşen habere göre Biran Damla Yılmaz gönlünü yine ekranların sevilen isimlerinden olan yakışıklı oyuncu İlker Kaleli'ye kaptırdı.
Son olarak oyuncu Burçin Terzioğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen İlker Kaleli'nin Biran Damla Yılmaz ile bir aydır beraber olduğu iddia edildi.
Magazin kulislerinde hızla yayılan İlker Kaleli ile Biran Damla Yılmaz aşkı sosyal medyaya damga vurdu.
Çiftin her yerde el ele göz göze olduğu öğrenildi.