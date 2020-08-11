Murat Övünç hakkında uzaklaştırma kararı

"KADIN ÜZERİNDEN MİZAH YAPILMAMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"



Uzaklaştırma kararının ardından yazılı açıklama yapan avukat Merve Uçanok ise şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilemiz Yeşim Salkım'a yönelik Murat Övünç isimli şahsın yapmış olduğu alenen hakaretle ilgili gerekli hukuki süreci başlattık. Hem suç duyurusunda bulunduk hem de ilgili şahıs hakkında ve bu konuyla gündem oluşturmaya çalışan Seyhan Soylu isimli şahıs hakkında tedbir kararı çıkarttık.