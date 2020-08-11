Pandemi yabancı yatırımcıyı durduramadı

Uluslararası laboratuvar zinciri olan Synevo, pandemi döneminde Türkiye'ye yatırım yapmaya devam ediyor. Çoğunluk hissesi bir hayır kurumuna ait olan Medicover'a bağışlanan Medicover Holding bünyesindeki Synevo, İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra Türkiye'nin dördüncü farklı şehrinde beşinci laboratuvarı ve 11'nci hizmet noktasını Bodrum'da açtı. Synevo Genel Müdürü Gürkan Gelibolu, Bodrumluların sağlıklı yaşam testleri için artık büyük şehirlere gitmek zorunda kalmayacağını, Bodrum ve çevresinde yaşayanların 5 bin farklı testi tek bir sağlık hizmet sunucusunda yaptırabilme imkanına kavuştuğunu belirtti. Açılış, 200'den fazla seçkin davetliyi de bir araya getirdi.