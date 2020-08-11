Şarkıcı Alişan ile hamile eşi Buse Varol cinsiyet partisi yaptı! Alişan ile Buse Varol'un ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Şarkıcı Alişan ile 2018 yılında hayatını birleştirdiği eşi Buse Varol ikinci bebek heyecanı yaşıyor. Alişan ile Buse Varol'un 1 yaşındaki oğulları Burak'a kardeş geliyor.
Kısa bir süre önce bebek beklediklerini duyuran Alişan ile Buse Varol bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için parti düzenledi.
Alişan ile Buse Varol, dün evlerinin bahçesinde düzenledikleri cinsiyet partisinde belli olan bebeklerinin cinsiyetini bugün açıkladı.
Kız çocuk hissettiğini daha önce belirten baba Alişan'ın tahmini doğru çıktı. Kız babası olacak olan Alişan canlı yayında duygusal anlar yaşadı.
Alişan "Kızı, erkeği hiç fark etmez ama ilk çocuğumun erkek olması çok istiyordum, ailemizde erkek torun yoktu Allah bana nasip etti. İkinci çocuğumun da kız olmasını çok çok istiyordum Allah'a çok dua ettim. Allah da dualarımı kabul etti." dedi.