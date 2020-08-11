Haberler Günaydın Haberleri Şarkıcı Alişan ile hamile eşi Buse Varol cinsiyet partisi yaptı! Alişan ile Buse Varol'un ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

ile hamile eşi yaptı! 'un belli oldu!

ile 2018 yılında hayatını birleştirdiği eşi ikinci bebek heyecanı yaşıyor. 'un 1 yaşındaki oğulları Burak'a kardeş geliyor. Kısa bir süre önce bebek beklediklerini duyuran Alişan ile Buse Varol bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için parti düzenledi. Alişan ile Buse Varol, dün evlerinin bahçesinde düzenledikleri cinsiyet partisinde belli olan bebeklerinin cinsiyetini bugün açıkladı. İşte şarkıcı Alişan ile Buse Varıol'un ...

Giriş Tarihi: 11.8.2020 13:17 Son Güncelleme: 11.8.2020 13:35 ABONE OL
Şarkıcı Alişan ile hamile eşi Buse Varol cinsiyet partisi yaptı! Alişan ile Buse Varol'un ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

ile 2018 yılında hayatını birleştirdiği eşi ikinci bebek heyecanı yaşıyor. 'un 1 yaşındaki oğulları Burak'a kardeş geliyor.

Şarkıcı Alişan ile hamile eşi Buse Varol cinsiyet partisi yaptı! Alişan ile Buse Varol'un ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Kısa bir süre önce bebek beklediklerini duyuran Alişan ile bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için parti düzenledi.

Şarkıcı Alişan ile hamile eşi Buse Varol cinsiyet partisi yaptı! Alişan ile Buse Varol'un ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Alişan ile , dün evlerinin bahçesinde düzenledikleri cinsiyet partisinde belli olan bebeklerinin cinsiyetini bugün açıkladı.

Şarkıcı Alişan ile hamile eşi Buse Varol cinsiyet partisi yaptı! Alişan ile Buse Varol'un ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

- Alişan çiftinin ikinci çocukları kız olacak.

Şarkıcı Alişan ile hamile eşi Buse Varol cinsiyet partisi yaptı! Alişan ile Buse Varol'un ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Kız çocuk hissettiğini daha önce belirten baba Alişan'ın tahmini doğru çıktı. Kız babası olacak olan Alişan canlı yayında duygusal anlar yaşadı.

Şarkıcı Alişan ile hamile eşi Buse Varol cinsiyet partisi yaptı! Alişan ile Buse Varol'un ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Alişan "Kızı, erkeği hiç fark etmez ama ilk çocuğumun erkek olması çok istiyordum, ailemizde erkek torun yoktu Allah bana nasip etti. İkinci çocuğumun da kız olmasını çok çok istiyordum Allah'a çok dua ettim. Allah da dualarımı kabul etti." dedi.

Şarkıcı Alişan ile hamile eşi Buse Varol cinsiyet partisi yaptı! Alişan ile Buse Varol'un ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Eşi 'a da ona bu mutluluğu yaşattığı için teşekkür eden Alişan eşi için şarkı söyledi.

Şarkıcı Alişan ile hamile eşi Buse Varol cinsiyet partisi yaptı! Alişan ile Buse Varol'un ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

üçüncü ve dördüncü çocuğu da düşündüğünü dile getirdi.

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Şarkıcı Alişan ile hamile eşi Buse Varol cinsiyet partisi yaptı! Alişan ile Buse Varol'un ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
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