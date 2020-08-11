Şarkıcı Alişan ile hamile eşi Buse Varol cinsiyet partisi yaptı! Alişan ile Buse Varol'un ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Alişan "Kızı, erkeği hiç fark etmez ama ilk çocuğumun erkek olması çok istiyordum, ailemizde erkek torun yoktu Allah bana nasip etti. İkinci çocuğumun da kız olmasını çok çok istiyordum Allah'a çok dua ettim. Allah da dualarımı kabul etti." dedi.