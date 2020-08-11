Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpmeye doyamadı! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın teknede romantik anları...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşkı tüm hızıyla devam ediyor. Ayrılık haberlerinin ardından birlikte yeniden tatile çıkan Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz Bodrum'da görüntülendi. Geçtiğimiz gün sosyal medyaya düşen fotoğraflarıyla düşman çatlatan çift şimdi de Cem Yılmaz'ın Samatya adlı teknesinde samimi şekilde görüntülendi.
Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpücüklere boğduğu görülürken çiftin şen kahkahaları da dikkatlerden kaçmadı.
Yalıkavak'ta bulunan bir koya demirleyen ikili, teknede eğlenceli vakit geçirdi.
Havanın yağmurlu olmasından dolayı denize girmeyi tercih etmeyen Sarıkaya ve Yılmaz, telefonlarından video izleyerek kahkaha attı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı omuzundan öpen Serenay Sarıkaya objektiflere oldukça romantik görüntüler verdi.
Haftalardır ayrıldıkları yolunda haberlere konu olan çift Bodrum tatiliyle 'ayrılık yok' mesajı verdi.