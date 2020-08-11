Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpmeye doyamadı! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın teknede romantik anları...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşkı tüm hızıyla devam ediyor. Ayrılık haberlerinin ardından birlikte yeniden tatile çıkan Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz Bodrum'da görüntülendi. Geçtiğimiz gün sosyal medyaya düşen fotoğraflarıyla düşman çatlatan çift şimdi de Cem Yılmaz'ın Samatya adlı teknesinde samimi şekilde görüntülendi.