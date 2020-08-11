Haberler Günaydın Haberleri Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpmeye doyamadı! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın teknede romantik anları...

sevgilisi 'ı öpmeye doyamadı! 'ın teknede ...

Ünlü komedyen ile 'nın aşkı tüm hızıyla devam ediyor. Ayrılık haberlerinin ardından birlikte yeniden tatile çıkan Bodrum'da görüntülendi. Geçtiğimiz gün sosyal medyaya düşen fotoğraflarıyla düşman çatlatan çift şimdi de Cem Yılmaz'ın Samatya adlı teknesinde samimi şekilde görüntülendi. Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpücüklere boğduğu görülürken çiftin şen kahkahaları da dikkatlerden kaçmadı. 'ı omuzundan öpen Serenay Sarıkaya objektiflere oldukça görüntüler verdi. İşte Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın romantik ...

Giriş Tarihi: 11.8.2020 08:32 Son Güncelleme: 11.8.2020 08:41 ABONE OL
Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpmeye doyamadı! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın teknede romantik anları...

Ünlü komedyen ile 'nın aşkı tüm hızıyla devam ediyor. Ayrılık haberlerinin ardından birlikte yeniden tatile çıkan Bodrum'da görüntülendi. Geçtiğimiz gün sosyal medyaya düşen fotoğraflarıyla düşman çatlatan çift şimdi de Cem Yılmaz'ın Samatya adlı teknesinde samimi şekilde görüntülendi.

Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpmeye doyamadı! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın teknede romantik anları...

'nın sevgilisi 'ı öpücüklere boğduğu görülürken çiftin şen kahkahaları da dikkatlerden kaçmadı.

Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpmeye doyamadı! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın teknede romantik anları...

Yalıkavak'ta bulunan bir koya demirleyen ikili, teknede eğlenceli vakit geçirdi.

Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpmeye doyamadı! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın teknede romantik anları...

Havanın yağmurlu olmasından dolayı denize girmeyi tercih etmeyen Sarıkaya ve Yılmaz, telefonlarından video izleyerek kahkaha attı.

Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpmeye doyamadı! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın teknede romantik anları...

Ünlü komedyen 'ı omuzundan öpen objektiflere oldukça görüntüler verdi.

Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpmeye doyamadı! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın teknede romantik anları...

İşte ile 'ın ...

Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpmeye doyamadı! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın teknede romantik anları...

'nın öpücükleri kadar ipe asılı olan eşyalar da konuşuldu.

Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpmeye doyamadı! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın teknede romantik anları...

Haftalardır ayrıldıkları yolunda haberlere konu olan çift Bodrum tatiliyle 'ayrılık yok' mesajı verdi.

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Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpmeye doyamadı! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın teknede romantik anları...
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